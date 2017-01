Trendy sotto la pioggia: i capi per l’inverno a prova di goccia

‘Scende la pioggia ma che fa ….’ è un celebre verso tratto da una canzone di Gianni Morandi che si sposa perfettamente con il nostro pensiero in ambito moda. Perché, se è vero che scegliere cosa indossare quando piove è sempre un bel dilemma, è pur vero che con i capi giusti, sfoggiare uno stile impeccabile, si può, anche sotto le più burrascose intemperie. In che modo? Con tantissimi must have a prova di goccia , pratici, comodi, impermeabili e oltremodo glamour. Ecco i più cool di stagione.

Protagonista assoluto dei rainy days è l’ombrello da scegliere in versione vivace e ironica per portare allegria nei giorni più cupi e grigi: Moschino sul suo modello richiudibile nero dipinge le iconiche pillole multicolor, provocatorie, sì, ma molto cool.



E se all’ombrello voleste rinunciare? L’ideale è optare per un cappello impermeabile a tesa larga: bianco e con pratico sottogola, perfetto per combattere anche le giornate più ventose. Interessante la proposta di Mc Burn.



Altro capo indiscutibile su cui puntare per proteggersi dalle intemperie è il trench: osa la vernice rossa della versione di Isabel Marant, intensa, allegra e vivace, insomma un’esplosione di passione che svolterà le tue giornate piovose.



Ai piedi? Gli stivali in gomma di Givenchy con tocco glamour della catena decorativa o, addirittura, i tronchetti di Hunter Original con tacco block per chi non abbia alcuna voglia di rinunciare a qualche centimetro di altezza.



Leggi gli altri articoli di moda su Grazia.it