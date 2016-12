26 maggio 2015 Sandali, tacco sexy o suola piatta? Le tendenze per l’estate 2015 La stagione calda propone vari modelli, a voi la scelta su quelli da acquistare subito per il vostro guardaroba Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Tra i primi accessori a tornare alla mente quando si parla di abbigliamento estivo troviamo sicuramente i sandali. Suddivisi in due macro categorie, a suola piatta e con tacco, sono le scarpe emblema dell’estate. Immergetevi nel clima caldo del periodo e scoprite subito le tendenze da acquistare.

Per le fan del tacco alto le varianti sono, come sempre, molte: si passa dalla versione raffinata con piccole piume di Valentino, a quella più importante di Christian Louboutin con suola rossa e nuance dorata.



Su l’e-commerce ASOS.it trovate anche una variante particolare effetto cangiante, con vere e proprie pietre nella parte frontale.



Restando sempre nella categoria altezza Givenchy propone un modello semplice in bianco e nero, mentre Gucci gioca con una silhouette più bassa e ci aggiunge doppia fascia alla caviglia, in pelle pitonata.



Tra i trend più forti troviamo la sfumatura metal declinata sia sui classici oro e argento, sia su colori diversi come il verde mela o il celeste. Anche le rivisitazioni di modelli vintage riscuotono un discreto successo.



Infine, nella sezione zero tacco, troviamo colori vivaci sia da Fendi, in blu elettrico, che da ASOS con il rosa shocking. Sandali da gladiatore e forme minimal si mantengono sul podio, proposte prevalentemente in colorazioni sobrie come cuoio e nero.



