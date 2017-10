Parigi, moda: sfila la donna Chanel

Nell’ultima giornata della Settimana della moda di Parigi ha sfilato la collezione disegnata da Karl Lagerfeld per Chanel, con le proposte per il pret à porter della primavera estate 2018. La sfilata si è svolta presso il Grand Palais , trasformato per l’occasione in uno scenario tropicale, con tanto di cascate e fiume sul quale si protende la passerella su cui passano le modelle.

La collezione ripropone gli elementi iconici della Maison, come l’abito a tubino e il tailleur di tweed , le camicie con ruches e volants, e i cappellini bon ton. Il tutto reinterpretato e rivisitato, per trasformare la donna in una esploratrice urbana e femminile, che porta stivali alti in pvc trasparente con le punte a contrasto, graziosi copricapo e guanti trasparenti associati al più classico dei tailleur, in un gioco di trasparenze intrigante e civettuolo.



Anche i cappellini sono in pvc, con un tocco di ironia irriverente e insieme di grande stile. E sulle trasparenze sovrapposte brillano cristalli e decori luccicanti, protetti dalle mantelline, anche loro di plastica a effetto invisibile.