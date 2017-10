Moda: a Parigi sfila la donna Valentino

Sulle passerelle della Settimana della moda di Parigi ha sfilato la collezione di prêt-à-porter per la prossima primavera estate di Valentino , disegnata dal direttore creativo Pier Paolo Piccioli. Le sfilate per la moda donna si concludono martedì 3 ottobre.

In passerella la collezione primavera estate 2018 nell'ambito della Paris Fashion Week

La collezione si ispira allo sportswear , rivisitato e reinterpretato in chiave glamour e sofisticata. La pelette di colori è improntata sulle sfumature tenui, dal beige, al rosa e al pistacchio, ma con tocchi rossi e qualche proposta in nero. Tra gli accessori le splendide mini bag, le scarpe in velluto con il tacco alto, ma anche i sandali piatti e i tacchi in plexiglas.