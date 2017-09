Moda: Parigi, la donna scultura di Yves Saint Laurent

La donna primavera estate 2018 sarà abbigliata di volumi scultorei, con le gambe scoperte e tacchi vertiginosi: sono queste le scelte di Anthony Vaccarello, direttore creativo della Maison Saint Laurent, presentate a Parigi durante la Settimana della moda con le collazioni prêt-à-porter per la prossima bella stagione. In passerella tanti gli shorts di pelle nera, camicie in stile vittoriano e una profuzione di frange e piume, persino sugli stivali.