New York Fashion Week: le tendenze dalla settimana della moda

A dare il via al mese della moda è New York , città centro degli Stati Uniti d'America che da un paio di stagioni ha la sua settimana della moda indipendente da Mercedes Benz. Abbiamo scelto per voi alcuni dei look più forti e interessanti che hanno sfilato in passerella negli ultimi giorni della Fashion Week, scopriteli tutti e prendete appunti per il prossimo Autunno-Inverno 2016 .

Tra i nomi da ricordare per la prossima stagione c'è sicuramente Lacoste. Il lavoro svolto da Felipe Oliveira Baptista negli ultimi anni è esemplare, e per la prossima stagione raggiunge il culmine di ricerca tra ispirazioni d'archivio e contemporaneità.

La sfilata si ispira all'abbigliamento da sci degli anni Sessanta. Una curiosità? Per la prima volta nella storia del brand il coccodrillo ha anche accezione femminile: Une Crocodille.



Lineare e simbolo di un'eleganza nuova, cosmopolita, è Jason Wu, il giovane stilista di origini asiatiche che ha recentemente preso il timone della linea Boss donna.

Le forme sono riviste in chiave moderna, i tagli sono netti e la cura per i materiali è esemplare.



Si mantiene sulla stessa direttiva anche Victoria Beckham. Il pezzo forte della collezione? Il capospalla a quadri, un must have per la prossima stagione.



Chi fosse alla ricerca di qualcosa di forte e dall'animo ribelle sarà accontentato da Alexander Wang. Il designer, recentemente ritirato da Balenciaga, manda in passerella giovani donne dall'animo punk.

Le calze sono sottili e riportano messaggi come "Girls" e "Strict".



Sempre sullo stesso filone Opening Ceremony, il marchio ideato dai due Direttori Creativi di Kenzo, Humberto Leon e Carol Lim.

Dettagli presi in prestito dall'estetica dei club come la rete, si accostano a silhouette più strutturate e monocolore.



Infine, per l'influenza etnica c'è Altuzarra, lunghi abiti decorati, frange colorate e una piacevole atmosfera gipsy.



