Abiti lunghi: agli uomini piacciono?

Le opinioni sono differenti, come potrete sicuramente immaginare, ma, a meno che dentro l'abito lungo in questione non ci sia Belen come al Festival di Sanremo, diciamo che l'entusiasmo non è alle stelle. Alcuni trovano che un maxi abito con una stampa particolarmente cool serva più che altro a farsi notare, più dagli addetti ai lavori della moda che dagli uomini, ovviamente. Per altri invece l'abito lungo è decisamente trendy e divertente, casual e di classe allo stesso tempo.



Molto dipende anche dal tipo di abito: può dare un'idea di libertà, ma anche scadere nel “voglio fare la Hippie” e non sempre gli uomini amano essere accompagnati da una figlia dei fiori. La maggior parte degli uomini pensa addirittura che gli abiti lunghi da giorno siano perfetti solo per chi vuole nascondere il proprio corpo, e che quindi vadano bene per il periodo della gravidanza e nulla più.



Diverso è invece il discorso se parliamo di abiti lunghi da sera: un abito aderente, con le giuste trasparenze e l'evidenza sulle curve può fare letteralmente impazzire un uomo. Tant'è che in molti affermano che molto spesso è molto meglio la sensazione che ti da il non vedere e il dover immaginare, trasmessa da un abito lungo rispetto ad un vestitino corto corto.



E poi ci sono anche quegli uomini che non sanno cogliere la differenza tra un maxi-dress e un abito normale…Insomma, sono proprio uomini!

