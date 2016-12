Come ci si veste in ufficio durante il periodo estivo ? Una domanda questa che attanaglia la maggior parte delle donne. L’obiettivo è risultare raffinate, mai sopra le righe, senza però soffrire troppo le temperature altissime del periodo. Vi proponiamo quattro validi look alternativi da scegliere a seconda del vostro gusto e stile personale.

Completo giacca e pantaloni, il look perfetto 365 giorni su 365, in estate sceglilo in lino

Completo: la variante estiva è in lino, delicato e sofisticato, sceglietelo nella nuance del grigio, come quello di Barbara Casasola, e abbinateci una canottiera a spalline sottili di Tibi. Ai piedi dei sandali metal, come quelli di Giuseppe Zanotti.



Abito longuette: nella tinta sobria del blu navy, copre appena le ginocchia e mostra quel tanto di scollatura che fa chic, lo trovate firmato Diane Von Furstenberg. Completano l'outfit un paio di sandali dal tacco midi, dorati di Lanvin, e degli orecchini importanti di Marni.



Stile minimal: per le amanti dello stile nordico, c’è la camicia ampia bianca di Valentino, importante e definita nella silhouette, si abbina a dei pantaloni culotte con taglio netto alle caviglie, di Acne Studios. Ai piedi un paio di sandali contemporanei senza tacco, firmati Isabel Marant.



Gonna: evidenzia le curve e dona eleganza, la gonna è un must anche durante l’estate. Puntate su un modello in cotone elasticizzato come quello proposto da James Perse e accostateci una canottiera elegante con spalline sottili, la trovate di Maiyet. Come calzature sandali bassi da gladiatore, di Stuart Weitzman.



