Look da ufficio: idee per tutti i gusti

La dura verità è che, ahinoi, non possiamo fare shopping solo per piacere. In che senso? Nel senso che andare in giro per negozi è divertentissimo quando si tratta di acquistare il vestito scintillante per quella serata speciale, o quelle Louboutin che faranno morire di invidia tutte le amiche e quella pochette che, oh! Da perderci la testa. Ma quando si tratta del look per andare in ufficio? In inverno? Quando fa freddo e vorremmo solo uscire avvolte in un piumone? Ecco questa è la parte più noiosa e vagamente difficile, perché diciamocela tutta, il caldo e confortevole non va sicuramente a braccetto con il dress code dell'azienda. Eccovi allora alcune idee di look per essere sempre super chic in ufficio anche in inverno, sotto strati di maglie.