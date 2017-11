Giorno del sì: i guanti per la sposa Istockphoto 1 di 8 Istockphoto 2 di 8 Istockphoto 3 di 8 Istockphoto 4 di 8 Istockphoto 5 di 8 Istockphoto 6 di 8 Istockphoto 7 di 8 Istockphoto 8 di 8 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

I guanti non sono un accessorio indispensabile, ma sono utili per dare un tocco di eleganza, di ricchezza e di raffinatezza in più. Possono essere scelti tra diverse tipologie e dovranno essere in perfetta armonia con l’abito della sposa. Con un vestito a sirena i guanti vanno invece evitati: meglio scegliere un bel bracciale rigido di perle o una fascia in stoffa con delle applicazzioni in pendant.



I guanti lunghi oltre il gomito andranno bene con un abito da principessa e senza spalline o a giro manica: insieme al velo doneranno un aspetto molto aristocratico. Il modello fino al gomito, invece, può essere indossato con un abito con lo scollo a barca o delle maniche più morbide. Per entrambi esiste la variante senza dita, con un piccolo elastico anulare. Questi sono meno formali, ma hanno sempre un effetto elegante e un po’ orientale. Chi sceglierà questa variante dovrà prediligere tessuti classici come il raso di seta dal colore bianco, rosa cipria,o ecrù.



I guanti corti sono ideali per le spose bon-ton: arrivano fino al polso e vanno bene sia con una gonna ampia, che con un abito corto o colorato. Questo è il modello che negli ultimi tempi va per la maggiore: è stato oggetto di diverse rivisitazioni e declinato in numerosi tipi di tessuto, tra cui il pizzo, il tulle, il raso, la lana, impreziositi anche da ricami e applicazioni scintillanti.



Chi ricerca invece un look più eccentrico potrà scegliere anche il guanto che lascia scoperte le dita, anche interpretato in varianti da dark lady, pop o rock con colori che vanno dal nero al blu, dal grigio al viola. La sposa d'inverno non potrà prenscindere dall'indossare i guanti mentre chi si sposa nella stagione più calda avrà l'unico vincolo di scegliere un tessuto leggero come il tulle o il velo di seta.



In ogni caso, qualunque sia il modello da voi scelto, i guanti vanno tolti appena arrivate all'altare, o per lo meno prima dello scambio delle fedi: dopo non vanno più indossati. Avrete tutti gli occhi puntati su di voi, quindi, fate attenzione ai movimenti e sfilateli con molta grazia: se potete, esercitatevi in anticipo, per acquisire un po’ di naturalezza e nel vostro giorno più bello vi sentirete delle vere principesse!