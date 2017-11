Scarpe da sposa: il dettaglio prezioso che fa la differenza

Moda sposa: le scarpe per dire sì Istockphoto 1 di 16 Istockphoto 2 di 16 Istockphoto 3 di 16 Istockphoto 4 di 16 Istockphoto 5 di 16 Istockphoto 6 di 16 Istockphoto 7 di 16 Istockphoto 8 di 16 Istockphoto 9 di 16 Istockphoto 10 di 16 Istockphoto 11 di 16 Istockphoto 12 di 16 Istockphoto 13 di 16 Istockphoto 14 di 16 Istockphoto 15 di 16 Istockphoto 16 di 16 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Le scarpe, come ogni cosa che caratterizzi la sposa, devono essere abbinate all’abito. Potete comprarle direttamente in atelier oppure farvi dare dalle sarte un pezzo di tessuto del vestito come campione e poi mettervi alla ricerca del colore giusto oppure, per andare sul sicuro, farvele fare su misura con la stessa stoffa applicando, se vi piace l’idea, qualche inserto come quello dell’abito.



I modelli sul mercato sono, ovviamente, tanti. Il bon-ton gradirebbe un décolleté semplice o con braccialetto, mezzo tacco e di raso, ma ormai questa regola è stata soppiantata dalla moda e molte spose preferiscono scegliere, soprattutto nei periodo estivo, sandali di ogni tipo: colorati, gioiello, o basic magari impreziositi da applicazioni glamour. Le più estrose potranno scegliere persino delle simpatiche sneakers oppure un originale stivaletto. Una trovata che piacerà moltissimo alle invitate potrebbe essere quella di regalare, dopo il taglio della torta, scintillanti ballerine per scatenarvi insieme sulla pista da ballo.



Altro dettaglio da non sottovalutare è la giusta misura del tacco. Se non siete abituate a portarlo, non osate con altezze vertiginose, ma optate per una soluzione adeguata al vostro portamento: non c’è nulla di più brutto che vedere una sposa goffa e impacciata. Inoltre è opportuno acquistare le scarpe contemporaneamente all’abito, questo vi permetterà di provarle nelle settimane che precedono il giorno del sì: indossatele con le calze e tenetele ai piedi, in modo che prendano la loro forma e diventino più confortevoli.



Nella scelta delle calzature, prendete anche in considerazione il luogo del ricevimento: se si terrà in un giardino, evitate le scarpe rivestite di seta perché a fine giornata potrebbero essere troppo rovinate e farebbero un brutto effetto. In spiaggia meglio evitare il tacco e optare per degli originali sandali da barca.



In ogni caso portate con voi un piccolo kit di sopravvivenza: cerottini e cremine rinfrescanti potrebbero esservi di grande aiuto!