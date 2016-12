Accessori da festa: orecchini, collane, sciarpe e dettagli preziosi

Gli accessori fanno la differenza, specialmente se si tratta di decorazioni per un look da festa . In occasione delle serate di fine anno, abbiamo selezionato una serie di accessori imperdibili, dettagli preziosi che svolteranno completamente i vostri abbinamenti. Scoprite cosa non può mancare nel kit da party per salutare al meglio il 2015 .

Colletto: con decori preziosi, paillettes, gemme e quant'altro, il colletto è pratico e sostituisce la solita collana. Abbinatelo a un semplice maglione girocollo, a una t-shirt o a un top romantico. Vi basterà per essere ricercate senza troppi sforzi.



Fascia per capelli: doppio uso, vi proteggerà dal freddo e vi donerà un'allure signorile e vagamente retrò. Il consiglio è quello di sceglierla in lana, in un colore intenso come il bordeaux e possibilmente con decori scintillanti.



Coroncina: da vere principesse, sceglietela se la festa sarà in casa e non preoccupatevi troppo del look, un tubino nero, una gonna e una maglia possono bastare, la vera protagonista sarà lei. Il consiglio, accostateci una pettinatura all'altezza.



Cintura: semplice e poco vistosa, può rivelarsi quel tocco in più che mancava per svoltare il vostro look. Puntate su modelli metal, dall'argento all'oro, e abbinateci capi prevalentemente scuri, in modo da creare un contrasto interessante.



Clutch: accessorio immancabile, divertitevi e scegliete tra i modelli più brillanti. Piccole e preziose le clutch da sera vi doneranno un'allure unico.



Un modello su cui puntare? Quello di Jimmy Choo.



Cerchietto: spiritoso con orecchie da gatto oppure importante con velina e decori come quello di Dolce & Gabbana, la regola fondamentale è sempre la stessa, scegliete un buon parrucchiere.





