Moda: i ritratti degli animali salgono in passerella

Pantere, coccodrilli, panda e galline circolano liberamente lungo la stoffa. Vestiti lunghi si fregiano di avere delle code che riproducono quelle dei pavoni, altri longuette sfoggiano due occhi da tigre proprio all'altezza del seno. Della serie così non puoi proprio non vederle. Ma che fantasia temeraria questi maestri del look. Dei cacciatori in cerca dell' ispirazione selvaggia . Di quella vena artistica che finisce, a volte, per abbattere le barriere del nonsense. Ma la moda è anche questo ! In fondo capita di criticare oggi quello che ameremo domani!

Il mondo animale ha sempre attirato stilisti e amanti della moda. Siamo tutti affascinati dagli esseri viventi diversi da noi. E fra questi anche dalla flora che puntualmente finisce riprodotta su capi e accessori. Persino sulle suole delle scarpe! Ma questa volta i fiori devono scansarsi un pochino per far brillare gli animali.

E grazie alla loro bontà di stile finiamo per appiccicare gli occhi e pure le banconote sulle gonne che ondeggiano al ritmo di un battito d'ali. Uccellini e aquile reali dalle unghie pronte ad azzannare la preda si librano tra le pieghe dei modelli plissé.



Siamo meravigliati da tanta arte naturale. Ma il mondo animale non si cura delle critiche e degli applausi e continua a zampettare su t-shirt dai colli rotondi e a V. In quest'ultimi il coniglietto di turno si affaccia sempre lungo il seno. Le tartarughe popolano calzini e canottiere. Le pecore rimangono confinate sui pigiami e le mucche fanno loro compagnia. I gatti e i cani vagano tra abiti, gonne e pantaloni. Ovviamente tutti sono liberi di andare dove vogliono. La loro passeggiata in fondo dipende dai loro disegnatori. E qualcuno di questi non manca di riunire flora e fauna per fare un po' di baldoria sul malcapitato pantalone di turno.



Sui tessuti gli artisti affermati o in cerca di gloria si divertono a giocare con immagini e colori. Naturalmente non dimenticano le fantasie animalier. Regine incontrastate degli armadi più aggressivi. Ma se i nostri amici animali prima ci mettevano il pelo e poi la sagoma adesso sfoggiano la faccia! Piccole borsette a tinta unita riproducono i volti dei predatori più temuti della Savana, quando l'essere umano non ci mette il piedino.