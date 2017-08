Moda: oltre i saldi, le nuove collezioni ... forse!

Le paillettes sono un elemento che, oltre a vivacizzare i capi più scuri, mettono in mostra il vostro outfit.

Unite poi ad un maquillage luccicante vi permetteranno di attrarre più sguardi di un giubbotto catarifrangente. Ormai è tutto chiaro! Basta un pot-pourri di brillantini su di voi per illuminarvi d’immenso e accecare il maialino del salvadanaio!



Come al solito si tende ad esagerare. Le case di moda si stanno proprio lasciando andare al vizio dell’eccesso.

Esasperazione dello stile, "L’urlo" di Edvard Munch nel guardaroba. I lustrini in alcuni casi non danno neanche la possibilità di capire il tipo di calzature. Mi riferisco, soprattutto, a quelle sportive.

Non si capisce neanche più come abbinarle. Io consiglio di seguire la moda, ma di non lasciarsi trascinare da essa. Ognuno ha il suo ruolo e il nostro, in quanto consumatori finali, consiste nello scegliere che cosa sfoggiare. Disegnate il vostro stile e poi votate per la classe. Non sbaglierete! Occhio allo specchio: è un grande alleato!



Ma le sorprese non finiscono qui.

Tante altre novità ci aspettano e fra queste le giacche senza bottoni. Non capisco se questo capo nasconda una qualche forma di risparmio. Ma ho il vago sospetto che comprandolo il nostro portafoglio non si gonfierà.

Non comprendo neanche come le giacche così confezionate possano essere più pratiche. Ormai le portiamo sempre aperte. Ma ci sarà un motivo e sono sicura che non lo scoprirò. Dovrò farmene una ragione!



Intanto le continuo ad acquistare scegliendole prima per i bottoni e poi per il taglio. Li ritengo degli elementi magnifici. E per me fanno ancora la differenza. Immaginate le giacche alla Napoleone senza i bottoni. Come uscire con un pannolenci mal tagliato!

Ma nell’arte come in cucina i gusti non si discutono! E a proposito di gusti lascio a voi la valutazione dei cappotti ricchi di piume. Incantevoli penne attaccate sulla stoffa.



A quanto pare non servono più per creare giubbini e piumini caldi ma per confonderci con i volatili invernali!

Che il buongusto ci aiuti!