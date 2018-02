6 febbraio 2018 05:00 Moda: i capi che verranno Cominciamo dai pantaloni che non vedranno mai la caviglia. L’orlo si arresterà sotto al ginocchio o allʼaltezza del polpaccio. Guai ad andare oltre! I modelli più fashion saranno soprattutto due: cavallo basso e taglio sigaretta.

Partiamo dal primo giusto per dimenticare le forme in eccesso. Questo modello non richiede una vita sottile. Per la gioia della dieta si colloca sotto le maniglie dell’amore. I fianchi possono sguazzare nel tessuto senza sentirsi in colpa.

Ecco gli uomini! Se la prendono con la scarpa quando la colpa è del piede. Samuel Beckett Questo pantalone vi garantisce outfit comodi e casual. Grazie alla sua versatilità potete amalgamarlo con delle giacche eleganti.

Avrete un look serio e compito, ma tradirete un gran gusto per la moda.

Non è facile combinare stili diversi, chi ci riesce merita un plauso. Mi raccomando, però, di provarci mettendoci anima e core.

Abbasso lo stile Befana fuori stagione.

E prima di specchiarvi non dimenticate la camicia. Le nuove collezioni vi regaleranno diverse fantasie, tagli, colori e motivi.

Completerà il look la scarpa giusta. I calzoni proposti hanno il gran dono di essere perfetti con tutti i tipi di calzature. Decidete l’outfit e poi piazzateci una stringata, un sandalo o dei tacchi da capogiro.

A voi la scelta.

Il più bell'abito che può abbigliare una donna sono le braccia dell’uomo che ama. Ma, per chi non ha la possibilità di trovare questa felicità, io sono qui. Yves Saint Laurent Il secondo modello garantisce, come il primo, una certa vestibilità, ma la comodità lascia un po’ a desiderare.

Naturalmente se la linea è l’ultimo dei vostri problemi riempite l’armadio di pantaloni corti e stretch. Chi più ne ha, più ne metta!

Sarà un piacere sfoggiarli.

Tra i colori spopolano il rosso, l’azzurro, il rosa e naturalmente il nero.

Alcuni sono a fantasia e altri prevedono degli accessori compresi nel prezzo.

Se optate per i colori scuri non lasciatevi sfuggire anche la giacca, avrete uno splendido tailleur. Perfetto per l’ufficio. Accattivante per una cena, soprattutto se abbinate qualche gioiello super luccicante.

Credetemi nessuno potrà resistere alla vostra luce!

Gli accessori continueranno a essere dei protagonisti affermati, soprattutto quelli che vivono di luce propria.

Da anni i designer le stanno pensando proprio tutte per donare agli outfit un effetto splendido splendente h24.

Non possiamo non ringraziarli.

Lo stile brillo tutta e subito ha il pregio di nascondere le imperfezioni. Gli occhi sono troppo concentrati a osservare lo scintillio di catene, collane e bracciali.

Non dimentichiamo le borsette con più paillette che cuciture.

Attenzione ai tacchi delle scarpe! Dimenticate di vedere la materia prima lungo i suoi centimetri. Qui ci si gioca il brillante a ogni passo. Indubbiamente questi modelli fanno la loro figura, ma non a colazione.

Ricordatevi, pertanto, di indossarli dopo il tramonto. Immaginateli con un outfit semplice. Un abito senza tante stampe e ghirigori vari andrà bene.

Evitate quindi collane tempestate di strass e lustrini se la calzatura è già abbondantemente provvista.

L’eleganza prima di tutto.