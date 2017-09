Laura Ottaviani e l arte della lavorazione dell’argento

20 settembre 2017 05:00 Laura Ottaviani e lʼarte della lavorazione dell’argento La giovane erede della maison Ottaviani rinnova l’identità del brand di famiglia con idee creative seducenti ed originali.

Al timone di Ottaviani, storica azienda del mercato degli argenti, protagonista del Made in Italy nel mondo, troviamo oggi Laura Ottaviani, nipote del lungimirante ed appassionato fondatore.

Grazie al contributo creativo e manageriale di questa giovane donna, architetto e designer, l’immagine del brand si è completamente rinnovata. Alla tradizionale collezione gioielli in argento 925, è andata ad affiancarsi la linea bijoux che individua nel colore, nel pregio dei materiali e nella qualità della lavorazione i punti di forza irrinunciabili per realizzare accessori fashion ed ultrachic.

Laura Ottaviani e lʼarte della lavorazione dell’argento Ufficio stampa 1 di 53 Ufficio stampa 2 di 53 Ufficio stampa 3 di 53 Ufficio stampa 4 di 53 Ufficio stampa 5 di 53 Ufficio stampa 6 di 53 Ufficio stampa 7 di 53 Ufficio stampa 8 di 53 Ufficio stampa 9 di 53 Ufficio stampa 10 di 53 Ufficio stampa 11 di 53 Ufficio stampa 12 di 53 Ufficio stampa 13 di 53 Ufficio stampa 14 di 53 Ufficio stampa 15 di 53 Ufficio stampa 16 di 53 Ufficio stampa 17 di 53 Ufficio stampa 18 di 53 Ufficio stampa 19 di 53 Ufficio stampa 20 di 53 Ufficio stampa 21 di 53 Ufficio stampa 22 di 53 Ufficio stampa 23 di 53 Ufficio stampa 24 di 53 Ufficio stampa 25 di 53 Ufficio stampa 26 di 53 Ufficio stampa 27 di 53 Ufficio stampa 28 di 53 Ufficio stampa 29 di 53 Ufficio stampa 30 di 53 Ufficio stampa 31 di 53 Ufficio stampa 32 di 53 Ufficio stampa 33 di 53 Ufficio stampa 34 di 53 Ufficio stampa 35 di 53 Ufficio stampa 36 di 53 Ufficio stampa 37 di 53 Ufficio stampa 38 di 53 Ufficio stampa 39 di 53 Ufficio stampa 40 di 53 Ufficio stampa 41 di 53 Ufficio stampa 42 di 53 Ufficio stampa 43 di 53 Ufficio stampa 44 di 53 Ufficio stampa 45 di 53 Ufficio stampa 46 di 53 Ufficio stampa 47 di 53 Ufficio stampa 48 di 53 Ufficio stampa 49 di 53 Ufficio stampa 50 di 53 Ufficio stampa 51 di 53 Ufficio stampa 52 di 53 Ufficio stampa 53 di 53 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Laura Ottaviani, con la sua “vis creativa”, fresca ed elegante, firma il design dell’intera produzione dell’azienda di famiglia, dai complementi d’arredo agli orologi, dalla gioielleria ai bijoux, sino alle pashmine.

Le proposte stilistiche a marchio Ottaviani sono da sempre realizzate con estro, maestria e dedizione. L’esperienza pluriennale della maison nella lavorazione dell’argento come materia preziosa, calda e luminosa, viene oggi messa a frutto anche per la creazione di prodotti innovativi e mai banali, che arricchiscono l’ampia gamma di offerta del brand.



Laura, com’è nata la tua passione per il mondo della moda e qual è stato il tuo percorso formativo?

La creatività è una caratteristica che ha segnato il mio cammino sin da quando ero bambina. Ho infatti sempre manifestato una naturale predisposizione ed un grande interesse per le materie artistiche. La moda ed in particolare il disegno mi hanno affascinata sin dall’infanzia. I miei genitori hanno saputo cogliere ed assecondare la mia inclinazione: durante il mio percorso scolastico tradizionale, infatti, ho potuto ricevere i preziosi insegnamenti di stimati artisti locali. Dopo il Diploma di Liceo Scientifico, mi sono laureata presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. Ho quindi frequentato un corso di specializzazione ad hoc presso l’Accademia delle Belle Arti di Brera. La passione per la materia creativa ed il gusto estetico hanno guidato tutto il mio processo di crescita e continuano ad ispirare ogni mia scelta.



L’azienda di famiglia, Ottaviani, dalla prima metà del ‘900, è protagonista del Made in Italy nell’arte della lavorazione dell’argento. Quanto ha influito essere nata in un contesto familiare ricco di storia e tradizione nel mercato dei preziosi?

L’azienda di famiglia, in cui sono cresciuta, è parte di me, della mia esperienza personale e della mia storia. Oggi ho l’onore e il privilegio di portare avanti il progetto avviato da mio nonno, orafo per passione da sempre, e poi tramandato, di generazione in generazione, a mio padre e ai miei zii, per arrivare fino a me. Sin dall'infanzia ho respirato l’odore dell’argento, ho assistito in prima fila allo straordinario processo di lavorazione artigianale dei metalli preziosi, ho appreso i valori fondamentali, nella vita come nel lavoro, dell’onestà, del rispetto e della correttezza. Questa tradizione, così solida e radicata, mi ha accompagnata per mano lungo il mio cammino, con naturalezza e spontaneità.



La tua è stata una formazione a 360 gradi. Quali sono state le tappe della tua crescita professionale che ti hanno portata a diventare amministrato delegato, direttore creativo, commerciale e marketing del brand di famiglia? Che cosa hai imparato lungo questo percorso?

Il mio ingresso in Ottaviani è avvenuto “dal basso”, vedendomi impegnata nei ruoli più disparati, dalla progettazione e produzione, al settore marketing, passando anche attraverso l’area commerciale. Ho voluto vivere ed entrare in diretto contatto con tutte le aree aziendali, mossa dalla precisa convinzione che anche la più affascinante e seduttiva delle idee creative si debba sempre confrontare con la realtà. Soltanto una precisa conoscenza dei processi tecnici può offrire gli strumenti per superare eventuali ostacoli e trasformare un’idea in un prodotto tangibile e concreto. Oggi, forte di questo bagaglio di esperienza, posso portare avanti l’eredità di famiglia con consapevolezza e responsabilità.



Hai saputo infatti apportare innovazioni personali di successo all’identità consolidata del marchio Ottaviani. Quali sono state queste novità?

Innanzitutto, nel 2010, ho introdotto la linea bijoux. Sino ad allora in gioielleria, accanto ai preziosi, esistevano soltanto accessori in acciaio, dallo stile minimal, con linee estremamente pulite ed essenziali. La mia idea è stata quella di far apparire sulle vetrine degli orefici oggetti in metallo vivaci, ricchi di elementi decorativi, novità assoluta per tutto il settore. I bijoux Ottaviani, realizzati con materiali meno nobili dell’argento, come il bronzo e l’ottone, si distinguono per l’impiego di pietre naturali colorate e per la ricercatezza del design. La nostra bigiotteria, inoltre, vanta il pregio di un’ottima manifattura, una rodiatura curata, un’alta qualità della lavorazione ed un rispetto particolare per il consumatore finale: i nostri bijoux utilizzano infatti materiali anallergici, accuratamente testati. Un altro punto di forza risiede senz’altro nel prezzo, accessibile a tutti. Nel 2014, l’universo Ottaviani si è arricchito di altri prodotti innovativi, con l’introduzione degli orologi da polso per uomo e donna, delle clutch e delle pashmine, con applicazioni di pietre cucite a mano.