Je ne sais PA, gioielli al femminile per sentirsi uniche e preziose Ufficio stampa 1 di 64 Ufficio stampa 2 di 64 Ufficio stampa 3 di 64 Ufficio stampa 4 di 64 Ufficio stampa 5 di 64 Ufficio stampa 6 di 64 Ufficio stampa 7 di 64 Ufficio stampa 8 di 64 Ufficio stampa 9 di 64 Ufficio stampa 10 di 64 Ufficio stampa 11 di 64 Ufficio stampa 12 di 64 Ufficio stampa 13 di 64 Ufficio stampa 14 di 64 Ufficio stampa 15 di 64 Ufficio stampa 16 di 64 Ufficio stampa 17 di 64 Ufficio stampa 18 di 64 Ufficio stampa 19 di 64 Ufficio stampa 20 di 64 Ufficio stampa 21 di 64 Ufficio stampa 22 di 64 Ufficio stampa 23 di 64 Ufficio stampa 24 di 64 Ufficio stampa 25 di 64 Ufficio stampa 26 di 64 Ufficio stampa 27 di 64 Ufficio stampa 28 di 64 Ufficio stampa 29 di 64 Ufficio stampa 30 di 64 Ufficio stampa 31 di 64 Ufficio stampa 32 di 64 Ufficio stampa 33 di 64 Ufficio stampa 34 di 64 Ufficio stampa 35 di 64 Ufficio stampa 36 di 64 Ufficio stampa 37 di 64 Ufficio stampa 38 di 64 Ufficio stampa 39 di 64 Ufficio stampa 40 di 64 Ufficio stampa 41 di 64 Ufficio stampa 42 di 64 Ufficio stampa 43 di 64 Ufficio stampa 44 di 64 Ufficio stampa 45 di 64 Ufficio stampa 46 di 64 Ufficio stampa 47 di 64 Ufficio stampa 48 di 64 Ufficio stampa 49 di 64 Ufficio stampa 50 di 64 Ufficio stampa 51 di 64 Ufficio stampa 52 di 64 Ufficio stampa 53 di 64 Ufficio stampa 54 di 64 Ufficio stampa 55 di 64 Ufficio stampa 56 di 64 Ufficio stampa 57 di 64 Ufficio stampa 58 di 64 Ufficio stampa 59 di 64 Ufficio stampa 60 di 64 Ufficio stampa 61 di 64 Ufficio stampa 62 di 64 Ufficio stampa 63 di 64 Ufficio stampa 64 di 64 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Bracciali, collane ed orecchini, realizzati a mano secondo i canoni dell’eccellenza Made in Italy. Linee pulite ed essenziali, materiali pregiati, ipoallergenici e ultraleggeri, motivi semplici e briosi al tempo stesso, capaci di impreziosire anche l’outfit più anonimo. Perché la vera eleganza si esprime attraverso ogni piccolo dettaglio.



Patrizia e Angelica, da dove deriva la vostra passione per la moda e quali sono state le tappe principali della vostra carriera professionale?

La passione è scritta nel DNA. Sin da bambine sapevamo che da grandi avremmo lavorato in questo settore. Era il nostro destino. La moda è femmina, ti permette di raccontare chi sei senza dover parlare. Per noi è sempre stata un vero e proprio modo di essere, di esprimersi e di identificarsi.

Patrizia: "Da piccola amavo aprire gli armadi di mia mamma e tuffarmi nelle sue cose: scarpe, abiti e gioielli...adoravo giocare a “fare la signora”, impazzivo di gioia nell’indossare i suoi vestiti, ma soprattutto le sue scarpe con il tacco e i suoi bijoux. Questa mia passione innata ha ricevuto un ulteriore impulso grazie a mia nonna, sarta bravissima, che realizzava abiti su misura per me e le mie sorelle. Una volta diventata grande, ho frequentato un corso di tre anni in Pubbliche Relazioni presso una rinomata Accademia di Milano e la mia prima esperienza lavorativa è stata nel 2000 presso un ufficio stampa. Hanno fatto seguito molte altre collaborazioni in diverse agenzie di comunicazione e uffici stampa. Due anni fa ho deciso di mettermi in proprio, creando la mia boutique agency, Patrizia Lana Commuication, che si occupa della gestione, della diffusione e del product placement di diversi brand del settore fashion. Ho avuto la fortuna e l’abilità di assorbire tutto ciò che mi è stato insegnato, riuscendo a tradurlo in qualcosa di reale: il patchwork di esperienze vissute si è concretizzato nella mia strada personale".

Angelica: "Sin dall’infanzia ho avuto modo di assistere in famiglia alla “costruzione”’ di un vestito: mia nonna e mia mamma, infatti, nel tempo libero, si dedicavano a modificare abiti vintage, chiedendo sempre il mio parere…ricordo ancora la felicità che provavo nel creare da sola i vestitini per le mie bambole, raccogliendo tutti i loro scampoli di tessuto! Mi è sempre piaciuto dare sfogo alla mia creatività, mixando abiti, accessori, gioielli...Dopo il diploma di Liceo Linguistico, ho scelto di studiare il settore moda in tutte le sue sfumature: il marketing, la comunicazione, la storia del costume e dei significati antropologici. A diciotto anni da Taranto, la mia città natale, mi sono trasferita a Milano, dove mi sono specializzata in Fashion Styling & Editing presso un’importante Accademia. Già durante l’ultimo anno di studi, nel 2011, ho iniziato ad intraprendere la mia carriera professionale, prima come ufficio stampa interno presso case di moda, poi in alcune agenzie di comunicazione".

Con il tempo entrambe abbiamo maturato sul campo una significativa professionalità, acquisendo molti contatti interessanti. Ci siamo conosciute qualche anno fa per motivi di lavoro. Tra noi è nata subito una sintonia perfetta, un bellissimo rapporto, non solo professionale ma anche umano. Abbiamo sempre sognato di dedicarci insieme ad un’attività tutta nostra. Dopo anni di aspettative, il desiderio si è finalmente avverato: oggi, infatti, ci occupiamo a quattro mani della gestione dell’ufficio stampa e da poco abbiamo dato il via ad un altro progetto, siamo infatti anche fondatrici e designer del nostro brand di bijoux, Je ne sais PA. A distanza di soli sette mesi, siamo contente dei risultati ottenuti, felici di svegliarci la mattina e di doverci rimboccare le maniche, fiere di lavorare per noi stesse. Abbiamo optato per una scelta coraggiosa, dettata dalla volontà di metterci in gioco, sempre alla ricerca di nuovi inizi e di nuovi stimoli.



Quando e come è nata l’idea di creare un vostro brand di bijoux? Je ne sais PA, come mai questo nome?

Maggio 2017: un mese speciale! Noi due, pr milanesi, una di nascita e l’altra d’adozione, unite da una lunga amicizia e dalla passione per la moda, abbiamo partecipato a Chibimart, alla ricerca di nuove tendenze. Uscite dalla fiera, abbiamo iniziato a pensare che l'esperienza professionale che ci accomunava potesse trasformarsi in un vero e proprio progetto creativo. Con intraprendenza, molto coraggio e un po' di sana incoscienza, è nata l'idea di creare il nostro brand di bijoux: Je ne sais PA. No, non è un errore di ortografia! Assalite dal panico più totale sulla scelta del marchio che potesse rappresentarci al meglio, avevamo ben chiaro soltanto che, all'interno del nome, dovessero comparire le nostre iniziali: P e A. Ci siamo orientate da subito verso il francese perché, a nostro parere, è una lingua musicale ed elegante. Abbiamo consultato amici e parenti, creando gruppi di discussione su whatsapp, ma niente ci convinceva. Finché un pomeriggio, il custode di casa di Patrizia, a sua volta interpellato, ci ha risposto con disarmante naturalezza: “Non lo so!”. I nostri occhi d’improvviso si sono illuminati: “Je ne sais pas”, ci siamo dette soddisfatte. La negazione francese è stata poi modificata, eliminando semplicemente la “s” finale, in modo da ottenere le nostre iniziali: Je ne sais PA...standing ovation!



Perché i gioielli? Che cosa rappresenta per voi l’accessorio bijoux?

Entrambe sin da piccole abbiamo sempre avuto la passione per questi accessori. I bijoux completano e valorizzano il look di una donna, interpretano l'universo femminile, mettendo in luce lo stile e la personalità di ognuna di noi.