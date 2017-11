Il Black Friday è arrivato, ecco le proposte top Ufficio stampa 1 di 23 Ufficio stampa 2 di 23 Ufficio stampa 3 di 23 Ufficio stampa 4 di 23 Ufficio stampa 5 di 23 Ufficio stampa 6 di 23 Ufficio stampa 7 di 23 Ufficio stampa 8 di 23 Ufficio stampa 9 di 23 Ufficio stampa 10 di 23 Ufficio stampa 11 di 23 Ufficio stampa 12 di 23 Ufficio stampa 13 di 23 Ufficio stampa 14 di 23 Ufficio stampa 15 di 23 Ufficio stampa 16 di 23 Ufficio stampa 17 di 23 Ufficio stampa 18 di 23 Ufficio stampa 19 di 23 Ufficio stampa 20 di 23 Ufficio stampa 21 di 23 Ufficio stampa 22 di 23 Ufficio stampa 23 di 23 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La nostra selezione super top tra i prodotti delle migliori marche? Eccola qui:



Stendibiancheria pieghevole: 27 metri di filo per stendere i panni: grazie a bracci laterali e frontali indipendenti, si apre secondo la quantità di bucato da asciugare e quando non serve si chiude in pochissimo spazio occupando solo 14 centimetri. Sconto 61%



Ovetto magico: un gioco tenero, tenero. Con piccoli colpetti sul guscio si sente Hatchimals rispondere: basta ascoltare il suo battito e osservare quando si illumina. Chissà cosa c'è dentro? Sconto 60%



Asciugacapelli professionale: potente e resistente, questo asciugapelli ha un anello in ceramica e un generatore di ioni per un effetto anticrespo. Asciuga perfettamente in poco tempo ed è dotato della funzione Turbo, che aumenta il flusso dell'aria. Sconto 60%



Trapano avvitatore: con display digitale, è un trapano intelligente: quando si avvita si regola automaticamente in funzione della vite e della superficie di avvitatura. La tecnologia Autosense si attiva in modalità avvitatura e aiuta ad avvitare con precisione e senza sforzi. Sconto 56%



Pastamaker: una macchina per riscoprire il gusto della pasta fatta in casa. Quattro dischi d'estrusione per più di 10 tipi di pasta: spaghetti, fettuccine, maccheroni, penne, rigatoni, lasagne, ravioli, cannelloni, maltagliati, pizzoccheri, farfalle. Sconto 55%



Macchina per caffè espresso: design moderno e colorato, occupa pochissimo spazio. Compatta e leggera questa macchina da caffè è disponibile in una ampia gamma di colori per soddisfare tutti i gusti. Sconto 53%



Batteria pentole in acciaio: il set Smart è composto da 9 pezzi in acciaio inox, con coperchi in vetro. La struttura delle pentole ha un bordo con un beccuccio che, insieme alla foratura del coperchio, consente di scolare i liquidi con grande comodità. Sconto 51%



Regolabarba e tagliacapelli: un elegante regolabarba ad alta precisione per un taglio molto accurato. Si può regolare la barba in modo uniforme, definire le linee in modo netto, apportare ritocchi e tagliare i capelli. Sconto 45%



Fotocamera digitale compatta: pensata per i videografi professionisti, offre una compressione bassa per accentuare l'espressività nei video in alta qualità e ridurre il rumore anche in scene molto movimentate. Mirino elettronico retrattile con risoluzione pari a 2.359.000 punti. Sconto 43%



Aspirapolvere senza filo: la scopa senza filo ha la tecnologia ciclonica di ultima generazione. Il motore digitale garantisce una aspirazione potente; le spazzole in dotazione sono quella con rullo morbido, a propulsione diretta e poi la spazzola mini turbo. Sconto 41%



Robot aspirapolvere: il robot aspirapolvere regala la pulizia senza fatica dall'inizio alla fine: raccoglie, solleva e aspira lo sporco. Non serve impostare il programma di pulizia perchè si adatta automaticamente alle condizioni dell'ambiente da pulire. Sconto 40%



Franciacorta Brut Millesimato: uno spumante millesimato che nasce in vigneti nel cuore della DOCG Franciacorta. Prodotto esclusivamente con uve Chardonnay, è caratterizzato da un colore giallo paglierino brillante. Accompagnato da un elegante cilindro in latta, è un dono sempre molto apprezzato.



Siccome l'appetito vien mangiando, per continuare a scoprire le straordinarie offerte di oggi si può comunque guardare la vetrina: quest'anno Babbo Natale sarà più generoso perché con tutti questi sconti potrà permettersi di comprare tanti, ma tanti regali. Auguri!