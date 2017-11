Black Friday: i dieci regali più originali da mettere sotto l albero

Black Friday: i dieci regali più originali da mettere sotto lʼalbero Ufficio stampa 1 di 10 Ufficio stampa 2 di 10 Ufficio stampa 3 di 10 Ufficio stampa 4 di 10 Ufficio stampa 5 di 10 Ufficio stampa 6 di 10 Ufficio stampa 7 di 10 Ufficio stampa 8 di 10 Ufficio stampa 9 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Spendere poco, trovare qualcosa di assolutamente originale e fare bella figura: questo il nostro obiettivo.

Difficile? Assolutamente no: con un po' di fantasia e una tastiera sotto mano ecco cosa possiamo scovare nella meravigliosa vetrina del Black Friday con i suoi super sconti.



La tazza o mug personalizzabile: è dotata di una penna a gesso bianco per scrivere all'infinito messaggi, parole o disegni. Un pensiero da regalare ai nostri cari, ai figli o ai genitori, ma anche ai colleghi d'ufficio, a cui potremo lasciare un messaggio o un numero di telefono.



I calzini sushi: per gli amanti della cucina orientale a cui piace tenere bene al caldo le estremità. Cosa scegliere? Tra salmone, tonno, omelette tamago, fieto americano, polpo marrone e rosso, maki con cetriolo, maki con rapa e maki con tonno l'impresa effettivamente sarà ardua...



Il set grembiule, guanto e canovaccio per gli aspiranti chef: utile e divertente, sarà sicuramente apprezzato dai signori uomini alle prese con i fornelli.



Il diario di viaggio interattivo: un ottimo regalo per chiunque abbia un insaziabile appetito per i viaggi. All'interno di una bellissima cartella di presentazione c'è un diario per pianificare i viaggi o scrivere appunti lungo il percorso, oltre a otto mappe in miniatura da grattare, ognuna con una diversa regione coperta in lamina dorata.



L'orologio in vinile: sicuramente molto originale e dal sapore un po' vintage questo orologio da parete è realizzato con un vero disco in vinile riciclato e intagliato.



Il kit per coltivare bonsai: per gli amanti del verde e per adornare il salotto, un kit completo di tutto: tre varietà di semi, sei vasi per la crescita, sei blocchi di torba, sei segna piante e sei sacchetti sigillabili. Non manca proprio nulla!



I cubetti ghiacciati per le bottiglie: che sia whisky, cognac, rum, vodka, gin, un cocktail, un soft drink o anche semplicemente del vino non importa: con i cubetti riutilizzabili in acciaio inox raffredderete le bevande gradualmente. Eleganti e utili, i signori uomini apprezzeranno di sicuro.



Il plaid del papà: per dimostrare tutto l'affetto niente di meglio che regalare un...caldo abbraccio. Un plaid in pile, caldo e leggero, sarà un regalo veramente originale con la scritta ricamata.



L'accendino elettrico senza fiamma: sicuro, perché senza fiamma e senza gas, può essere estremamente utile non solo quando va via la corrente, ma anche per accendere un fuoco da accampamento o come illuminazione durante le attività all'aria aperta. Antivento, è economico ed ecologico, perché non bisogna sostituire le batterie.



L'olio da barba: ricco di antiossidanti, acidi grassi e vitamina E naturale, questo cofanetto con quattro fragranze sarà molto apprezzato da chi desidera prendersi cura della pelle e poter poi sfoggiare una barba folta e in salute.