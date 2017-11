Black Friday: offerte imperdibili per lo shopping di Natale Ufficio stampa 1 di 11 Ufficio stampa 2 di 11 Ufficio stampa 3 di 11 Ufficio stampa 4 di 11 Ufficio stampa 5 di 11 Ufficio stampa 6 di 11 Ufficio stampa 7 di 11 Ufficio stampa 8 di 11 Ufficio stampa 9 di 11 Ufficio stampa 10 di 11 Ufficio stampa 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Senza impegno, ma con tanta curiosità, basta navigare online tra le centinaia di prodotti proposti per rendersi conto di quanto possa essere ghiotta la promozione del Black Friday.



Continuando con la cucina, un altro elettrodomestico utilissimo è per esempio il forno a micoroonde, che troviamo alla metà del prezzo.

Altre idee regalo: che ne dite del tostapane, utilissimo per preparare uno snack veloce o per la colazione con le fettine croccanti spalmate con marmellata o crema alle nocciole? Oppure, se siete estimatori dell'aromatico liquido scuro, vi segnaliamo l'imperdibile offerta sulla macchina del caffè: troverete entrambi gli accessori con sconti del 40%.



Chi invece, per necessità o piacere, ama il pane fatto in casa, può approfittare di questa offerta: macchina per il pane con oltre il 50% di sconto.



Per poter smaltire le calorie in eccesso, dopo i sontuosi pranzi e cene natalizi, fare un po' di sport sarà utile e allora perché non approfittare per comprare l'elettrostimolatore muscolare o il cardiofrequenzimetro che oggi hanno uno sconto del 50%?

Per fare esercizio entro le mura domestiche possiamo acquistare la panca addominale o la ciclette pieghevole, scontate del 40%.



Infine, ultima ma non meno golosa, la super offerta della action cam: con lo sconto al 50% sarà un regalo graditissimo. Guai a lasciarsela scappare!