Pubbliredazionale Black Friday: sul web dura più a lungo Sconti e occasioni imperdibili fino al 27 novembre con migliaia di prodotti da acquistare risparmiando grazie a un semplice click. Anticipare il Natale e comprare online è comodo e facile.

Il Natale non è lontanissimo e, per non ritrovarsi nella frenesia della folla a caccia di regali, è utile e conveniente giocare di anticipo. La rete, in questo, ci dà una mano, proponendo moltissimi articoli scontati e convenienti, soprattutto in occasione del Black Friday, ovvero venerdì 24 novembre. Per la gioia degli appassionati di shopping, quest’anno le offerte si moltiplicano rispetto agli anni scorsi, con sconti e promozioni speciali, da cogliere al volo da oggi al 27 novembre, data del Cyber Monday. Fare acquisti è facile e conveniente, a portata di un semplice click.

Il Black Friday è un’iniziativa molto apprezzata anche in Italia. Basti pensare che lo scorso anno è stata registrata una media di ben 12 prodotti acquistati al secondo. In occasione del Black Friday 2016, ad esempio, alle 10.30 del mattino erano già state acquistate tante copie di dischi di Vasco Rossi da poter ascoltare musica per due mesi consecutivi. Alle 2 del pomeriggio le vendite di un film di Harry Potter era tale da riempire 4 volte tutte le sale cinematografiche italiane, mentre alle 18 il numero dei personaggi contenuti negli “Indovina chi” venduti, eguagliava la popolazione di Spoleto.

L’edizione 2017 si annuncia ancora più ricca e corposa: chi non vede l’ora di aprire la propria campagna di acquisti natalizi può approfittare delle offerte di Amazon.it che anticipano la settimana del Black Friday, con una serie di promozioni attive da oggi e disponibili fino a domenica 19 dicembre: si può trovare praticamente di tutto, per afferrare al volo le strenne che renderanno felici ad esempio il nostro compagno innamorato della musica o la nostra amica del cuore finalmente in dolce attesa.