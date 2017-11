Black Friday: è arrivata la settimana degli sconti super

Basta avere la carta di credito a portata di mano e un dispositivo acceso, che sia PC o smartphone non importa: è facile, comodo ed economico... quindi veramente imperdibile.



Se abbiamo messo d'accordo papà e figli con l'acquisto della Play Station 4, potremmo pensare a qualche gioco da unire o da condividere con amici e parenti. Quale? Non c'è che da scegliere: FIFA 2018, o il classico CALL OF DUTY oppure, per i più piccini, potremmo pensare a LEGO WORD, tutti offerti con all'incirca il 20% di sconto.



Per le nostre amiche e per il pubblico femminile, la proposta è quasi infinita: perché non pensare alla nostra bellezza con il Bellissima Face Cleansing, un accessorio straordinario per la pulizia del viso, oggi in offerta con quasi il 50% di sconto?



Se stiamo già preparando la valigia per le vacanze invernali, non può mancare l'epilatore a luce pulsata, utile e indispensabile per una pelle morbida e liscia che più liscia non si può: anche in questo caso lo sconto si aggira attorno al 50%.



Soddisfatti?

Se la risposta è no, niente paura: basta sfogliare l'infinito catalogo dei prodotti su Amazon.it: la vera sfida è non trovare nulla che faccia al caso nostro. Beninteso: noi la sfida l'abbiamo persa... e voi?