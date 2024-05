Dl Superbonus, Tajani: "Senza le modifiche proposte da Forza Italia, voteremo contro" | Giorgetti: "Come una droga, disintossicarsi"

Il governo è al lavoro per far slittare la Sugar tax al 2025

Lo ha detto il segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in relazione agli emendamenti presentati da FI per lo stop alla retroattività del bonus edilizio e sulla Sugar tax, per la quale si prevede l'esonero per tutto il 2024. "Se si trovano soluzioni positive - ha aggiunto - sono sempre pronto ai compromessi. I nostri senatori sono pronti a confrontarsi". Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha chiosato: "All'interno del governo non mi risulta che ci siano attriti praticamente su niente, credo che sia l'esecutivo più coeso della storia della Repubblica". Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, non ha lasciato spazi ai dubbi: "Disintossicarsi dalla droga del Superbonus". Ma sulla Sugar tax, ha aperto: "Rinvieremo tutto al 2025".

Se il dl Superbonus non sarà modificato, "voteremo contro in Commissione".

Tgcom24

"In questi giorni ho dovuto fare qualche polemica perché non mi piace la Sugar tax, non mi piace che si affronti la questione del Superbonus con regole retroattive. È giusto difendere i conti pubblici, è giusto chiudere una stagione che è stata gestita malissimo, ma non puoi dare delle regole retroattive. Così finisce la fiducia dei consumatori, dei cittadini, degli investitori nei confronti delle istituzioni", ha aggiunto Tajani, durante un incontro organizzato a Roma da Confcommercio in vista delle elezioni europee.

"È una questione di principio, se c'è una regola e la vuoi cambiare la puoi cambiare, ma gli effetti del cambiamento valgono dal momento in cui la modifica viene approvata. Quanto alla tassa sullo zucchero già c`è quella europea, non credo che dobbiamo aggiungerne altre. Non porta grande indotto, questo rischia di aumentare, senza alcun vantaggio, il prezzo di tante bibite, anche quelle realizzate con prodotti italiani come quelle che fanno le nostre cooperative, che fanno succhi di frutta, quindi andremmo a colpire anche qui un prodotto italiano", ha concluso.

Tajani: "Servono tasse su multinazionali che invadono il mercato" Noi riteniamo che debba esserci una tassa sulle multinazionali che invadono il nostro mercato", infine ha detto Tajani all'incontro con Confcommercio a Roma.

Giorgetti: "Superbonus è come una droga, disintossicarsi" Sul Superbonus ci mette una pietra sopra il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che ha commentato in maniera lapidaria: "E' una misura eccezionale per tempi eccezionali" e da "da questo tipo di droga economica bisogna uscire. La disintossicazione purtroppo è dolorosa però qualcuno la deve fare, qualcuno deve ordinarla tenendo conto che chi ne è più interessato e ne trae vantaggi non è d'accordo. Dalla droga bisogna uscire, la droga non è una buona cosa. Quindi io spero che si metta veramente un punto definitivo ed è giusto e anche mio dovere come ministro dell'Economia e delle finanze mettere in chiaro la situazione".

Apertura sullo slittamento della Sugar tax "Stiamo facendo in queste ore uno sforzo per cercare, molto faticosamente, una copertura finanziaria per rinviare l'entrata in vigore della Sugar tax al primo di gennaio del 2025 - ha poi detto Giorgetti -. Credo che alla fine ci arriveremo però credo che non sia questo il tema centrale di politica economica di questo Paese".