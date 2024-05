Superbonus, Tajani: pronti a modificare il decreto in Parlamento 

Antonio Tajani torna sull'emendamento Superbonus.

"Nella nostra civiltà giuridica non esistono norme retroattive, mentre queste proposte del Mef sono retroattive, siamo a metà anno e non era stato deciso così". Quanto a votare il testo del Mef o cercare delle modifiche, il leader di Forza Italia ha spiegato che "ne discuteremo in Parlamento, dopo avere ascoltato le aziende siamo pronti ad approvare delle modifiche. Sono due casi particolari, ma voglio essere chiaro: difendiamo i conti pubblici, vogliamo condividere fino in fondo una strategia complessiva e la tattica con cui viene applicata", ha aggiunto Tajani con riferimento anche alla cosiddetta Sugar tax.