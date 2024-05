Superbonus, Forza Italia: "Dal Mef sorpresa inattesa sulla sugar tax"

L'emendamento del Mef al decreto su Superbonus e agevolazioni fiscali "rivela l'introduzione della sugar tax".

È quanto affermano il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, e il portavoce del partito Raffaele Nevi. "Per noi si tratta di un problema di metodo e di merito. Sul metodo ci dispiace constatare che anche su questo argomento non c'è stato alcun confronto preventivo. Nel merito, ci teniamo a sottolineare che, in occasione dell'approvazione della Legge di Bilancio, Forza Italia aveva già indicato la necessità di un rinvio della cosiddetta sugar tax contro la quale ci battiamo da anni. E così era stato concordato con la maggioranza e con il governo".