Black Friday: regali scintillanti con le super offerte

Black Friday, la parola d'ordine è tempestività. Bando alle ciance, il tempo in questo caso è davvero prezioso perché le offerte sono così ghiotte che rischiamo di trovare il prodotto già esaurito. Andiamo subito quindi a vedere una carrellata di suggerimenti per trovare il regalo giusto o anche per premiarci con un acquisto che non ci faccia venire i sensi di colpa.



Per far contenta lei:

La collana coi cristalli Swarovski: con uno sconto di oltre il 70% una collana con il ciondolo a cuore, interpretazione classica del simbolo universale dell'amore, è realizzato in un unico pezzo di cristallo blu. Un gioiello romantico e un regalo perfetto per una donna speciale. Irrinunciabile!



Il bracciale con i charms: giovani, giovanissime e non solo, tutte andiamo pazze per i bracciali con i ninnoli. Ecco dunque la proposta in oro bianco e cristalli, che possiamo acquistare con oltre il 70% di sconto. Imperdibile!



Gli orecchini di perla: un grande classico, mai fuori moda. Gli orecchini di perle di acqua dolce con un diamante lampeggiante fanno brillare le orecchie. Da afferrare senza indugi, lo sconto è del 60%.



Il ciondolo portafortuna: un tenerissimo pinguino in argento 925 da portare con disinvoltura su un outfit informale o su un look più importante. Tempestato di zirconi, viene inviato all'interno di una confezione regalo. Il prezzo? Una vera sorpresa, con lo sconto del 60%.



La collana col koala: questa collanina con il simpatico orsetto è realizzata con metallo placcato in oro bianco ed è tempestata di pietre multicolore che le donano brillantezza ed eleganza. Con cristalli Swarovski, sarà un regalo graditissimo. Bisogna approfittare dello sconto: è del 40%.



Per gratificare lui:

Il giradischi vintage: sembra una valigia retrò degli anni '50, ma in realtà riproduce fino a tre diversi formati di dischi con la possibilità di trasformare la musica dei dischi preferiti in formato digitale compatto. Oltre al design vintage, questa valigetta nasconde tanta tecnologia: un preamplificatore permette di suonare dischi a 33, 45 e 78 giri e una porta USB consente la registrazione del contenuto dei vinili direttamente sul computer. Lo sconto è del 30%. Imprescindibile!



La musica da Oscar: per chi ama la suggestione e non si è perso film cult come "C'era una volta in America" , "Mission" o "Nuovo cinema Paradiso" questa compilation è sicuramente da non perdere. 60 anni di musica con un Ennio Morricone da Oscar e una suggestiva colonna sonora per Natale.



Tu chiamale se vuoi... emozioni: Battisti, altro non è necessario aggiungere. Uno straordinario LP che è rimasto nella storia della musica italiana che non si può non avere. Punto.



La trilogia di Star Wars: non può mancare nella collezione di un cinefilo che si voglia considerare tale. Per gli amanti del genere fantasy e non solo, un cofanetto capolavoro.



Il celeberrimo maghetto: "Harry Potter e l'ordine della Fenice", "Harry Potter e il principe Mezzosangue", "Harry Potter e i doni della morte 1", "Harry Potter e i doni della morte 2": questi i quattro episodi della saga amata da grandi e piccini. Un cofanetto unico per trascorrere le feste con la magia.. non solo del Natale!