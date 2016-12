Un Capodanno vegetariano

Sono sempre più numerosi coloro che scelgono di diventare vegetariani . Infatti, la scienza ha dimostrato che inequivocabilmente un eccesso di proteine animali nuoce alla salute e al benessere . Annessa a queste motivazioni, per la maggior parte dei vegetariani spicca la questione etica di non crudeltà verso il mondo animale. Il periodo delle feste natalizie, fino a non molto tempo fa, era molto difficile per chi non mangia la carne: tra cotechini, arrosti e salumi vari, i menu erano davvero proibitivi. E i vegetariani dovevano accontentarsi di un'insalata e qualche verdura. Orale cose sono cambiate: proporre un menu vegetariano non è solo l'occasione per accontentare gli ospiti che non mangiano carne, ma un'ottima alternativa per tutta la famiglia, nonché un'occasione unica per stupire i parenti e gli amici più scettici. Il Capodanno può rappresentare il momento perfetto per sperimentare.

Antipasto di salse e crostoni creativi - Invece dei soliti vassoi di salumi o rentrée di pesce, il menu vegetariano potrebbe prevedere una serie di crostoni da condire con salse a piacere. Di facile preparazione, e gradito anche ai bambini, questo tipo di antipasto si rende speciale scegliendo materie prime naturali e di ottima qualità. A cominciare dal pane: meglio optare per una tipologia poco salata ma di grande resa se passata al grill. Un'idea creativa è proporre agli ospiti un'ampia scelta di tipologie di pane (nero, di segale, con semi, con le noci o con le olive). Per quanto riguarda il condimento, via libera alla fantasia: guacamole, hummus, caprino con erbe aromatiche, pomodoro e timo. La presentazione qui gioca un ruolo fondamentale: sì a tante ciotole rosse e oro, disposte attorno a un centrotavola composto da un cesto di ortaggi decorativi.



Pasta al forno con burrata e carciofi - La pasta al forno, così come le lasagne, è sempre un ottimo piatto da proporre in occasione delle feste. Per reinterpretarla in modo creativo, si possono utilizzare paccheri integrali o di grano saraceno, dal sapore più rustico. Un'alternativa alla solita besciamella, per stupire, è la burrata. Per ottenere una crema con cui riempire i paccheri, si frulla l'interno di una burrata con carciofi e acqua di cottura. Il sapore è più intenso ma il piatto resta più leggero e digeribile anche per i bambini. L'esterno della burrata si utilizza poi per gratinare, tagliato a listarelle.



Polpettine di melanzane - Ricordiamo che i vegetariani non mangiano neppure pesce, dunque per i secondi piatti è bene puntare su legumi e verdure. Da non servire, ovviamente, come contorno. Per sorprendere i commensali, sono ottime le polpettine a base di polpa di melanzane, cannellini e menta. Per tenere insieme il composto, si aggiunge un po' di pangrattato integrale. Queste polpettine si possono friggere in abbondante olio EVO, cuocere in forno o, in alternativa, rosolare in padella.