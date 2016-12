I migliori look per Capodanno

Minigonna: un abbinamento dedicato alle più sobrie, vi basterà una gonna paillettes con decorazioni preziose per svoltare l'intero look. Abbinatela a collant, scarpe e maglia in nero, sarete raffinate con un twist in più.



Tutina: sexy e spavalda, ogni tanto vale la pena sbizzarrirsi con look diversi. La tutina lunga che vi proponiamo vi farà distinguere grazie a un profondo scollo a V e pantaloni a zampa, il tutto color bronzo.



Tubino: da scegliere chiaramente in una tinta dorata. Monospalla, con dettagli cut-out è da vera wonder woman. Il consiglio? Sfoggiatelo solo se il vostro fisico ve lo permette.



Total black: per chi non vuole rinunciare all'eleganza del nero, la proposta abbina gonna a tubino in paillettes piuttosto ampie con body a maniche lunghe, chic e frizzante.



A tutta frange: vi piacciono gli anni Venti? Ecco un abito che fa per voi, colorato e con frange, vi permetterà di essere notate e divertirvi mentre vi muoverete da una parte all'altra a ritmo di musica.



Tutina corta: look estremo dedicato alle più magroline, la tutina corta con decori preziosi è la variante anni Ottanta per festeggiare l'ultimo giorno dell'anno.





