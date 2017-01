Tendenza oro e argento: come luccica l'inverno

07:00 - Non c'è modo migliore di illuminare il guardaroba invernale - spesso monocromo e tendente alle tonalità scure - che sfoggiare un capo nei colori dei materiali preziosi per eccellenza, ovvero l'oro e l'argento. Che sia una giacca, un pantalone, una borsa o semplicemente un dettaglio, quest'inverno gold e silver sono must irrinunciabili. E niente paura se pensate che siano difficili da portare: alle volte basta poco per interpretare la tendenza.

Sulla passerella di Diane Von Furstenberg l'oro era il protagnista indiscusso, declinato in eleganti abiti da sera, nel corto e nel lungo, adatti alle occasioni speciali. Sono decisamente un capo audace, invece, i pantaloni dorati visti da Just Cavalli, con tanto di frange. Total gold anche da Rochas, con lo splendido capospalla da gala, e da MSGM, in versione iper tecnica e maschile. Immancabile la nuance a 24 carati da Saint Laurent.



Sembrano arrivare dallo spazio, invece, le ragazze di Diesel Black Gold mentre da Marni il classico montone è rivisitato in chiave silver. Mary Katrantzou riesce nella difficile impresa di rinvigorire il completo giacca/pantalone con un'inedita versione argento, sofisticato ma portabile. Super chic il cappottino di Saint Laurent che si impreziosisce ogni look.



E se, a dirla tutta, i jeans aderenti dorati (Saint Laurent) o argentati (Stella McCartney) stanno bene a poche, si può puntare sugli accessori: la Lulu Bunny di Saint Laurent è perfetta per le serate festive mentre il secchiello argentato di Balenciaga, resistente e comodo, è un fedele alleato di tutti i giorni. Belli gli stivaletti con punta dorata di Marni e la clutch preziosissima di Fendi: spesso è il dettaglio che fa la differenza.



