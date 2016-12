Casa: i controlli da fare prima di partire per le vacanze

Quella tremenda, per quanto comune, sensazione di aver dimenticato di fare qualcosa prima di partire . Preoccupazioni che nascono come piccole ansie e diventano paure vere e proprie, tanto che spesso si torna indietro a controllare che tutto sia a posto. Per evitare situazioni come questa, e nervosismi di tutta la famiglia, è consigliabile crearsi un memo (cartaceo o digitale) con i check essenziali . Una volta spuntata ogni voce, ci si sentirà completamente serene e pronte a godersi la vacanza con lo spirito migliore. Per ansiose, ma non solo.

Elettrodomestici - Una delle voci da non dimenticare riguarda il controllo dei dispositivi alimentati a elettricità. Quindi, prima di partire, è consigliabile fare il giro completo della casa e assicurarsi che piastre, phon, forno, lavatrice & Co. siano spenti. Soprattutto la piastra per capelli pare essere uno dei motivi più frequenti di forte preoccupazione delle donne in partenza. Un ultimo ritocco prima di uscire di casa, mille cose da fare, poi il blackout e la fatidica angoscia... Dunque, prima di chiudere a chiave la porta di casa e avventurarsi verso nuovi lidi è importante assicurarsi che tutti gli elettrodomestici siano spenti e con le spine staccate.



Gas - Un'altra preoccupazione pre-partenza, simile a una specie di visione apocalittica, è quella di aver lasciato aperto il rubinetto del gas. Perciò una delle spunte più importanti è proprio quella relativa al gas. Meglio non chiudere solo le manopole del piano cottura o quella sotto il lavandino, ma agire direttamente a livello centrale (rubinetto posto, solitamente, al di sotto del quadro elettrico).



Frigorifero - Per evitare di ritrovarsi, al ritorno, con il frigorifero pieno di insetti, è necessario che il frigo e il freezer siano perfettamente puliti da ogni tipo di cibo o residuo alimentare. Unica eccezione: le bevande sigillate da tenere al fresco. Questa accortezza ha senso solo se si sta fuori casa qualche giorno e si lascia il refrigeratore acceso. Se, invece, si ha in programma una lunga vacanza, è opportuno sbrinare sia il frigorifero sia il congelatore e pulire bene gli scomparti con un prodotto specifico o con il bicarbonato (lasciandoli, poi, aperti).



Scarichi di lavandini e bidet - Per scongiurare la risalita di odiosi insetti, quali le blatte, dalle tubature (talvolta accade in estate), meglio chiudere gli scarichi con gli appositi tappi. Lo stesso vale per il water: tavolette abbassate, dopo aver spruzzato un prodotto disinfettante sulla superficie interna fino allo scarico.



Tapparelle e finestre - Su questo punto il livello di preoccupazione cambia a seconda di diverse variabili: piano dell'abitazione, probabilità e frequenza di furti, tipo di infissi e tapparelle, presenza o meno di inferriate o antifurti. Ma, comunque, è sempre bene controllare che le tapparelle siano abbassate e le finestre chiuse. Se si è protetti da allarmi o inferriate, si può lasciare un minimo ricambio di aria (che è comunque sempre presente grazie all'apertura per l'uscita del gas, obbligatoria per legge).



Panni stesi - Per molti si tratta di una sorta di "dissuasore di furti": lasciare steso il bucato durante le vacanze potrebbe dissuadere i malintenzionati a entrare nell'abitazione, sembrando quest'ultima abitata. Ma è consigliabile ritirare i panni stesi su balconi o terrazzi perché, in caso di temporale estivo, ci si potrebbe trovare a dover raccogliere mutande e reggiseni sparsi per cortili o balconi altrui. E, comunque, non è mai stato dimostrato che il bucato steso sia realmente un efficace deterrente per ladri.