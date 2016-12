Bambini e feste di compleanno al chiuso: idee e spunti

In casa - Se si decide di festeggiare a casa, come si faceva una volta, è bene che l'organizzazione sia perfetta e parta già qualche tempo prima della festa. Innanzitutto, è necessario limitare la lista degli invitati agli amichetti più intimi per riuscire a gestire meglio i giochi insieme. Poi, è molto importante decidere con anticipo anche i giochi e le attività da fare insieme. La parola d'ordine è divertimento e, per questo, è decisivo ascoltare i bambini e captare le loro preferenze. Infatti, ciò che agli adulti sembra divertente può risultare molto noioso per un bambino. E i piccoli invitati annoiati diventano davvero ingestibili. Poi, è consigliabile scegliere una bella colonna sonora e programmare un buffet simpatico, magari a tema e puntando sulle delizie casalinghe preparate da mamme, papà e nonni. Immancabili i giochi vintage: il pacco magico con tanti strati di carta da far girare tra i bambini (per poi fermarlo quando si ferma la musica), il gioco delle sedie e anche l'intramontabile caccia al tesoro.



In ludoteca - Tra le location al chiuso ideali per la festa di compleanno di un bambino, spiccano per preferenze le ludoteche. Luoghi spesso giudicati infernali dai genitori (causa affollamento, rumore, clima tropicale), le ludoteche sono però molto amate dai bambini. Infatti, tra gonfiabili e tanti altri tipi di giochi, annoiarsi è praticamente impossibile. Scegliere di fare la festa in ludoteca, oltretutto, presenta anche alcuni vantaggi per i genitori: di solito, si paga un pacchetto comprensivo di ingressi per gli invitati, torta e animazione. Impagabile poter delegare tutto quanto se si lavora o se si hanno bambini piccoli.



In piscina - La piscina come luogo per le feste di compleanno in autunno-inverno? Perché no! La piscina, al chiuso, è un'ottima idea soprattutto se i bimbi sono già grandicelli e hanno superato la fase ludoteca. Inoltre, si tratta di una festa all'insegna del movimento sano in acqua e i genitori degli invitati ringrazieranno per i sonni pacifici che i bambini si concederanno una volta tornati a casa. Sono ormai numerose le piscine comunali e private che offrono la possibilità di organizzare feste di compleanno per bambini. In questi casi, si offrono animatori-istruttori che programmano divertentissimi giochi in acqua e che sono preparati a gestire anche un certo numero di bambini, aiutandosi con gonfiabili e altri accessori del mestiere.



In biblioteca - Molto apprezzato dai piccoli lettori, ma non solo, il party in biblioteca è una bella idea perché permette ai bambini di socializzare in uno spazio piuttosto intimo e protetto, imparando a fantasticare attraverso i libri e le molte storie che gravitano attorno a essi. Le feste in biblioteca prevedono animatrici-lettrici e tanti, tantissimi libri a disposizione dei piccoli invitati. Ma non finisce qui, solitamente in queste occasioni si organizzano anche laboratori di pittura e creatività molto apprezzati dai bambini.