Bambini, attenti a cosa mangiate in vacanza

07:00 - La scuola sta per finire e per molti bambini iniziano piccoli o grandi viaggi. I pediatri della Società Italiana di Infettivologia Pediatrica (SITIP) vengono in aiuto delle famiglie con le regole per vivere con serenità e sicurezza questo periodo, evitando alcune tra le più comuni patologie infettive.

"In questo periodo, per aiutare i nostri figli a restare in salute non è necessario privarli dei gusti stagionali, ma è molto importante fare attenzione ai cibi che loro mangiano: negli alimenti possono essere presenti agenti patogeni (batteri, virus, parassiti) o tossine di origine microbica che a contatto con '’organismo umano possono risultare dannosi per la salute, dei bambini soprattutto." Spiega la professoressa Susanna Esposito, Direttore dell'Unità di Pediatria, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e Presidente della Società Italiana di Infettivologia Pediatrica.



I genitori dovrebbero fare particolarmente attenzione alle uova crude e alle verdure non lavate per non rischiare intossicazioni come la salmonellosi. Via libera ai gelati artigianali ma consumati in posti conosciuti.Durante i pic-nic è bene avere sempre cura dell'igiene delle mani prima di mangiare e ricordarsi di utilizzare solo acqua potabile, magari portando acqua in bottiglia, e fare attenzione ai cibi cotti molte ore prima e lasciati fuori per lungo tempo, preferendo appositi refrigeratori o contenitori termici. Durante le cene estive attenzione anche al pesce e ai molluschi crudi!



I pediatri ci danno consigli anche per il sole e il caldo: "Scegliete un'esposizione al sole in sicurezza: l'esposizione ai raggi solari è sempre consigliata perché aumenta la trasformazione di vitamina D ma non sottovalutate la loro pericolosità e utilizzate sempre creme solari ad altissima protezione. Usate anche cappellini e occhiali da sole per proteggere i bambini dalle scottature."



In caso di viaggi o di escursioni è bene portare con sé un kit di primo soccorso, includendo anche prodotti repellenti contro le punture di zanzare e zecche (queste ultime presenti soprattutto in montagna). Infine un consiglio ludico: "Non smettete di coinvolgere i vostri bambini nella lettura di libri o fumetti adeguati alla loro età ricordando che le vacanze servono a fare una pausa anche... dai compiti per casa!"