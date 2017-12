Caprai. Una lunga storia di famiglia nel tessile di lusso Ufficio stampa 1 di 22 Ufficio stampa 2 di 22 Ufficio stampa 3 di 22 Ufficio stampa 4 di 22 Ufficio stampa 5 di 22 Ufficio stampa 6 di 22 Ufficio stampa 7 di 22 Ufficio stampa 8 di 22 Ufficio stampa 9 di 22 Ufficio stampa 10 di 22 Ufficio stampa 11 di 22 Ufficio stampa 12 di 22 Ufficio stampa 13 di 22 Ufficio stampa 14 di 22 Ufficio stampa 15 di 22 Ufficio stampa 16 di 22 Ufficio stampa 17 di 22 Ufficio stampa 18 di 22 Ufficio stampa 19 di 22 Ufficio stampa 20 di 22 Ufficio stampa 21 di 22 Ufficio stampa 22 di 22 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Creatività, esperienza e professionalità danno vita a veri e propri capolavori, sia nel campo della biancheria di lusso che in quello dei manufatti in cachemire più pregiato.



Alle spalle di ogni produzione si celano lavorazioni uniche, eseguite nel pieno rispetto della tradizione artigianale italiana, ed un’accurata attività di ricerca, che spesso trae spunto da reperti dell’arte tessile di inestimabile valore, custoditi nella Collezione Museale di famiglia.

Un’autentica passione per il merletto che riconduce immediatamente il nostro pensiero ad antiche e seducenti realtà, in cui l’arte armoniosa del ricamo diventa pura espressione di sentimento e sensibilità. Una parentesi romantica del nostro costume che oggi rivive, come in una favola, nelle nobili creazioni del marchio Caprai.

A raccontarci questo affascinante cammino imprenditoriale è Arianna, terza figlia di Arnaldo, erede di un autorevole capitolo della nostra storia.



L’azienda di famiglia, fondata nel 1955 da suo padre, Arnaldo Caprai, è un importante baluardo dell’eccellenza del Made in Italy nel mondo nel settore del tessile e della biancheria di lusso. Quali sono state le tappe più significative nello sviluppo e nella affermazione della vostra attività imprenditoriale?

Mio padre ha iniziato il suo cammino nel mondo del tessile più di sessant’anni fa come venditore di corredi porta a porta, finché non ha deciso di mettersi in proprio e di produrre biancheria per la casa in prima persona, mantenendo però sempre la caratteristica della vendita diretta. Ad un certo punto del proprio percorso, ha deciso di diversificare i rami di attività ed ha acquistato dapprima una cantina vinicola nella tenuta Val di Maggio, successivamente anche un maglificio, dando così origine a quello che è oggi il Gruppo Caprai. Il fil rouge dell’azienda di famiglia risiede nella scelta di immettere sul mercato esclusivamente prodotti di altissima qualità, utilizzando la materia prima più pregiata, con lo scopo di garantire sempre la massima soddisfazione del cliente. Il plus qualitativo è per noi imprescindibile, sia per quanto riguarda gli arredi per la casa, che per la maglieria ed i prodotti vinicoli. La gestione dell’attività secondo questi importanti valori è stata tramandata da mio padre, come eredità di famiglia, a noi tre fratelli, che oggi portiamo avanti con orgoglio il brand Caprai.



Quanto ha influito essere nata e cresciuta in un contesto familiare ricco di storia e tradizione nel mercato del tessile? Quali sono i valori fondanti che suo padre ha trasmesso a lei e ai suoi fratelli dall’alto della propria esperienza e cultura imprenditoriale?

I miei genitori hanno sempre lavorato insieme, sviluppando il loro progetto comune. Sono entrata in azienda ancor prima di nascere, nella pancia di mia mamma! Quello che sto percorrendo oggi è stato quindi per me un cammino del tutto naturale.

Mio padre ci ha insegnato il grande rispetto per il nostro mestiere e per le persone che lavorano con noi. Fare l’imprenditore è un piacere ed è anche una grande soddisfazione, ma al tempo stesso porta con sé un’importante responsabilità nei confronti delle famiglie che lavorano per noi. Assumiamo quindi un impegno costante, non soltanto verso la nostra attività produttiva, ma anche e soprattutto nei riguardi della gente che costituisce l’anima e la forza dell’azienda.



La vostra Collezione Museale è stata definita “la più importante collezione privata delle arti tessili esistente nel mondo”, sottoposta al vincolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Com’è nata e come si è sviluppata sino ai nostri giorni?

Nel corso degli anni mio padre si è appassionato al tema del pizzo e del merletto, costruendo la collezione privata più importante del mondo, a partire dal primo fazzoletto del 1850, acquistato presso un antiquario sulla Grand Palce di Bruxelles. La collezione è oggi composta da oltre 25.000 reperti, tra manufatti, macchinari e libri. Il sogno è quello di riuscire un giorno a metterla a disposizione del pubblico. Nel 2007 abbiamo compiuto un primo piccolo passo in questa direzione, creando il Museo Virtuale, per rendere possibile un accesso online e spalancare, in qualche modo, le porte del nostro archivio al mondo intero. Riteniamo tuttavia che, per poter godere appieno della magia e dello splendore di questi pezzi, sia necessario ammirarli dal vero, con i propri occhi. Il progetto è quindi sempre quello di aprire una vera e propria sede fisica, che purtroppo però richiede spazi molto vasti, data la straordinaria ampiezza della collezione.

In ogni caso, questi antichi manufatti, di sorprendente valore artistico e culturale, stimolano da sempre la nostra produzione, rappresentando un caposaldo nella costante attività di sperimentazione e ricerca. Proprio dal punto di un particolare pizzo, custodito tra i nostri reperti, è nata l’idea del quadrifoglio in macramè dell’ormai famoso braccialetto Cruciani.

Anche quando non appare all’esterno, alle spalle di ogni nostro prodotto, a partire dal più semplice e di largo consumo, si cela sempre una lunga storia fatta di passione e tradizione.



Quali sono le caratteristiche fondamentali delle vostre produzioni?

Innanzitutto, come già dicevo, il valore intrinseco di tutti i nostri prodotti, realizzati secondo i criteri dell’eccellenza Made in Italy.

Sul fronte della maglieria, il nostro marchio Cruciani (www.cruciani.net) è sinonimo di qualità superiore, non in senso classico ma più contemporaneo. La nostra famiglia possiede il 50% del lanificio Cariaggi, la più importante azienda di filatura nel mondo nell’impiego di materie prime di massimo pregio. L’intero processo produttivo si svolge quindi all’interno del Gruppo, rigorosamente in Italia, contando sulla disponibilità di una filiera tessile completa, in grado di garantire al cliente una qualità eccelsa in tutte le varie fasi di lavorazione, a partire dal fiocco del cachemire sino al prodotto finito. Per quanto concerne l’arredamento tessile, per intenderci, quelli che un tempo venivano chiamati i “corredi”, ci siamo specializzati nel tailor made. Non abbiamo una produzione in quantità su larga scala, anche in considerazione del nostro elevato posizionamento sul mercato. I nostri clienti hanno disponibilità economiche importanti ed esigenze del tutto particolari. Abbiamo ad esempio realizzato arredi per personaggi di rilievo del mondo arabo, confezionando addirittura delle culle per alcuni prìncipi: prodotti unici e meravigliosi, dal sapore fiabesco.