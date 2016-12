Rosa canina, tante virtù per un toccasana naturale

Vuoi fare il pieno di vitamina C ? Punta sulla rosa canina . Non tutti sanno che raccogliendo le sue tipiche bacche rosse è possibile preparare un infuso in grado di rafforzare il sistema immunitario . Ricca di antiossidanti , la rosa canina è un antinfiammatorio naturale , ecco come sfruttare le sue proprietà.

PERIODO DI RACCOLTA – Citata da Plinio il Vecchio, la rosa canina era già nota in epoca antica. Oggi è possibile cogliere le sue bacche rosse in campagna e fra i monti: i cespugli, facili da trovare lungo i sentieri e al limitare del bosco, presentano fiori dalle sfumature rosa pallido. Una volta caduti i petali, rimangono le bacche, cinorrodi, di colore rosso intenso. Attenzione a non fare confusione con altre specie, velenose. Il periodo ideale per la raccolta è alla fine dell'autunno e durante l'inverno, dopo le prime gelate, quando viene sprigionato il principio attivo.



INFUSO BENEFICO – Schiaccia le bacche con la punta di un cucchiaio e aggiungi acqua calda, ecco un infuso facile da preparare, ricco di antiossidanti e sali minerali. Contribuirà a combattere l'invecchiamento precoce e rafforzare le difese immunitarie. In epoca medievale le tisane a base di rosa canina veniva utilizzate per dare sollievo alla gola e curare l'apparato respiratorio.



ANTIRUGHE NATURALE – A parità di peso, la rosa canina contiene il 40-50% in più di vitamina C rispetto alle arance, lo sapevi? Prepara una dose abbondante di infuso e usane una parte come tonico. Grazie alle proprietà antinfiammatorie, questa preziosa pianta aiuta a prevenire le rughe e contrastare l'invecchiamento precoce. Picchietta la pelle con un dischetto di cotone imbevuto: l'impacco sarà una piacevole e fresca carezza. Sali minerali, carotenoidi, flavonoidi e tannini rendono la rosa canina un concentrato di virtù.



EFFETTO DETOX – È possibile assumere la rosa canina sotto forma di bacche essiccate, estratto secco, macerato, o tintura madre. La rosa canina stimola il metabolismo, combatte la stanchezza e depura. Le proprietà astringenti e antibiotiche la rendono un rimedio naturale per la salute dell'intestino e del sistema circolatorio, capace di dare sollievo a infiammazioni della vescica e dolori articolari. Pelle elastica e giovane, sistema immunitario più forte: elisir di benessere contro raffreddore e malanni.