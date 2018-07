La dieta vegana per disintossicare lʼorganismo Dieta vegana: regole base, menu tipo e consigli su come sfruttarla per brevi giorni per dimagrire e disintossicare l'organismo Corbis 1 di 17 La dieta vegana è simile a una dieta vegetariana potenziata: non solo prevede l'esclusione di carne e pesce ma anche di ogni prodotto di origine animale Corbis 2 di 17 Nella dieta vegana sono alimenti tabù anche uova e latticini. Questi ultimi possono essere sostituiti da prodotti derivati dalla lavorazione della soia o del riso Istockphoto 3 di 17 Anche il miele non si può mangiare in quanto il suo consumo è considerato non-etico Dal Web 4 di 17 Come dimostrato da numerosi studi una dieta eccessivamente ricca di grassi animali può aumentare il rischio di cancro Istockphoto 5 di 17 Seguire per alcuni giorni un regime alimentare vegano assolutamente privo di grassi animali aiuta l'organismo a disintossicarsi Istockphoto 6 di 17 Il menu di una giornata tipo? Appena alzata spremi mezzo limone fresco in un bicchiere di acqua tiepida: un rimedio per il buon funzionamento dell'intestino Afp 7 di 17 A colazione gustati un piatto con frutta fresca di stagione, per fare il pieno di vitamine, e una tazza di tè verde, per partire con energia Istockphoto 8 di 17 Se hai bisogno di fare una colazione più sostanziosa punta sull'avena, da utilizzare come ingrediente per muesli e biscotti, che grazie alla lisina aiuta la sintesi proteica Afp 9 di 17 A pranzo scegli un piatto a base di verdure grigliate o saltate o un'insalata mista detox da abbinare a pane integrale e cous cous Istockphoto 10 di 17 Se pranzi fuori casa anche una pizza va bene: sceglila semplice e, ovviamente, senza mozzarella, formaggi vari, acciughe e affettati Afp 11 di 17 Nel pomeriggio hai voglia di uno snack? Centrifugati e frullati, ricchi di vitamine e minerali, aiutano l'idratazione e contribuiscono all'effetto detox Istockphoto 12 di 17 A merenda prepara un frullato a base di finocchio: è un vegetale altamente depurativo con pochissime calorie e tante fibre Infophoto 13 di 17 Ananas, fragole e frutti di bosco, ottimi per la circolazione, sono snack benessere perfetti per combattere con leggerezza il senso di fame tipico di metà pomeriggio Dal Web 14 di 17 Oltre alle solite ricette tradizionali in cucina sperimenta la quinoa. Una pianta ricca di vitamina E che è anche una buona fonte proteica Ufficio stampa 15 di 17 Cucina piatti a base di legumi come ceci, fagioli e lenticchie: ti forniranno le proteine necessarie al corretto funzionamento dell'organismo Istockphoto 16 di 17 Ricorda che il burro è tabù! Come condimento per i tuoi piatti punta sull'olio d'oliva, ricco di antiossidanti, meglio se extravergine Afp 17 di 17 condividi leggi dopo slideshow

UN VERO STILE DI VITA - Il primo gruppo vegano organizzato è stato la Vegan Society, nata nel 1944 per iniziativa di Elsie Shrigley e Donald Watson. La società ha sempre cercato di distinguersi dal movimento vegetariano, anche da quello che non ammetteva il consumo di uova e latticini: lo scopo di un modo così rigoroso di nutrirsi consiste nell’affrontare l’intera vita in modo cruelty-free, etico, rispettoso e attento in ogni ambito, a cominciare da quello ambientale e nei confronti degli altri uomini. Le scelte alimentari si inseriscono quindi in una filosofia di vita molto più ampia. In tempi più recenti è stato istituito un altro elemento, detto Vegitan, che condivide lo stile alimentare vegano, ma non i principi politici, filosofici ed etici.



I BENEFICI – Anche se si tratta di una dieta non equilibrata, perché esclude moltissimi nutrienti, il veganesimo ha ottenuto una serie di riconoscimenti. Ad esempio, nel 2009 l'Academy of Nutrition and Dietetics ha dichiarato che un regime vegano ben bilanciato non è nocivo per la salute e può essere adeguato dal punto di vista nutrizionale. Visto che le consuetudini alimentari del mondo occidentale tendono ad abusare di carni, formaggi e grassi, il fatto di privarsene completamente per un periodo, o per un giorno alla settimana, può essere d’aiuto a far riposare il nostro sistema digerente, a tutto vantaggio di salute e linea. Un’alimentazione priva di prodotti animali ha benefici soprattutto sul sistema cardiovascolare e sulla regolazione dei livelli di colesterolo.



IL DETOX SI VEDE DAL MATTINO – Una prima colazione vegan style può essere un ottimo modo per cominciare la giornata e trasformarsi in una vera ricetta di benessere per l'organismo. Diciamo no a cappuccio e brioche, preferendo il succo di mezzo limone in un bicchiere d’acqua tiepida, un rimedio della nonna prezioso per il buon funzionamento dell'intestino. La bevanda calda ci trasmetterà un senso di piacevole freschezza, soprattutto nelle giornate torride dell’estate (abbiamo mai provato quanto è rinfrescante il tè caldo quando il clima è torrido? Provare per credere). La colazione “giusta” prevede poi un piatto con frutta fresca di stagione per fare il pieno di vitamine e una tazza di tè verde per partire con energia. Sì anche all’avena, che grazie alla lisina aiuta la sintesi proteica.



ALL’ORA DI PRANZO – Basta con il solito panino al prosciutto e formaggio o all’insalata pomodori e mozzarella: se a pranzo mangiamo fuori casa possiamo scegliere un piatto a base di verdure grigliate o saltate, un'insalata mista da abbinare a pane integrale e cous cous oppure una pizza semplice, per esempio la napoletana, senza mozzarella. Meglio ancora se la pasta della pizza è prodotta con farine integrali, senza glutine. Se scegliamo l’insalata, rendiamola più vivace con cicoria, lattuga, rucola e valeriana, che hanno anche un effetto depurativo. Possiamo insaporirla e renderla più ricca con un po’ di frutta secca o con una manciatina di semi di girasole o di zucca.



MERENDE E SNACK – Sono il momento giusto per centrifugati, frullati ed estratti, ricchi di vitamine e minerali, contribuiscono a mantenerci ben idratate e concorrono all'effetto detox. Gli ingredienti giusti sono il finocchio, per le sue virtù depurative la carota, utile per la buona salute della pelle e per favorire l’abbronzatura, i frutti rossi e l’ananas, ottimi per la circolazione e per fare un tuffo nel benessere combattendo con leggerezza il senso di fame tipico di metà pomeriggio. Anche a merenda un ottimo spezza appetito viene dalla frutta secca, come noci, mandorle e nocciole, che danno tanta energia. Attenzione però alle quantità: la frutta secca è anche molto ricca di calorie.



E A CENA? – Oltre a frutta e verdura non dobbiamo farci mancare i legumi, fonte importante di proteine, e l'olio extravergine d'oliva, ricco di antiossidanti. Una bella zuppa di legumi, da servire con tante erbe aromatiche, è un piatto saziante e poco calorico, ottimo in ogni periodo dell'anno. D'estate si può gustare fredda o appena tiepida, o anche sperimentare il gazpacho, originario dell'Andalusia, che si prepara con pomodori, peperoni, cumino, pane raffermo e cipolla. In alternativa, si possono preparare lenticchie in insalata, da consumare insieme a pomodori e cubetti e cetriolo a fettine. Ottima è anche la quinoa, una pianta originaria del Sud America e molto ricca di proteine e vitamina E.