A dieta in pausa pranzo

07:00 - Mangiare fuori casa implica una certa attenzione, perché di frequente le porzioni in bella vista nelle vetrine di bar e locali non permettono di notare salse e ingredienti che sarebbe, invece, bene evitare. Inoltre un errore comune della pausa pranzo è andare di fretta: atteggiamento pessimo per il metabolismo, soprattutto se sei a dieta.

Evita di arrivare all'ora di pranzo con troppa fame o tenderai a mangiare di più. Soprattutto d'inverno durante la mattina è ottimo concedersi una bevanda calda non zuccherata, per esempio un tè o una tisana profumata. L'abitudine del caffè alle macchinette a metà mattina può risultare nociva perché alza la glicemia dando una sferzata di energia, tuttavia contribuisce alla tensione nervosa provocando in breve tempo un attacco di fame. Chi lavora in ufficio può dotarsi di un bollitore, ottima strategia per ottenere una tazza di acqua calda in breve tempo e condividere una pausa salutare insieme ai colleghi.



Altrimenti puoi tenere in borsa un thermos preparato a casa con una tisana dalla fragranza di tuo gusto: aggiungi un frutto, per esempio una banana, ricca di potassio e magnesio, o un'arancia insieme a una manciata di semi di zucca, mandorle o noci e avrai uno spuntino in grado di allontanare la fame nervosa, agire sulla serotonina e risolvere i cali d'energia.



Un semplice toast può essere una buona scelta per la pausa pranzo perché di solito non contiene salse o ulteriori condimenti con olio, tuttavia per evitare un attacco di fame a metà pomeriggio abbina una coppa con frutta a pezzi o una macedonia condita con un cucchiaio di yogurt. Ricorda che mangiare lentamente dando a te stesso tempo sufficiente per masticare e assaporare il cibo è fondamentale per stare in forma e andare d'accordo con il corpo. Secondo quanto emerso in una ricerca effettuata da un team di studiosi dell'Università di Birmingham, in Gran Bretagna, masticare con lentezza aiuta il senso di sazietà: 30 secondi dedicati a una corretta masticazione hanno un effetto positivo sulla gestione dell'ormone grelina, prezioso a livello gastrointestinale, evitando il rischio di abbuffate fuori pasto.



Anche se hai solo un quarto d'ora scegli un posto tranquillo dove pranzare: siediti, rilassati per qualche istante, bevi almeno un bicchiere d'acqua e per 1-2 minuti decomprimi il senso di stress e fatica respirando profondamente, poi inizia il pasto e cerca di essere attento a assaporare con consapevolezza ciò che mangi. Mangia da solo se sei circondato da persone che tendono a farti sentire di fretta, stressato o teso: una chiacchierata durante il pranzo è ottima se porta ispirazione, risate, quiete e senso di calma, ma per rendere il pasto un momento benefico per l'organismo c'è bisogno anche di spazi dedicati al silenzio, in cui sentire la connessione con il proprio corpo e gustare il cibo attraverso i cinque sensi.



Ricorda che la piadina può far salire le calorie introdotte perché solitamente contiene strutto, mentre la stessa ricetta, per esempio a base di prosciutto e pane, se servita in un piatto invece che nel classico panino aiuta a mangiare con calma grazie a forchetta e coltello, con conseguenze positive sul senso di sazietà. Scegli l'acqua, ottima per idratare e aiutare il metabolismo. Evita bibite gassate, alimenti ricchi di conservati, grassi e un alto contenuto di zuccheri. L'insalata di riso o farro può essere un piatto vivace e nutriente. In alternativa un'insalata mista a cui aggiungere tonno, o cubetti di formaggio e un panino integrale costituirà un pasto leggero, fresco e ricco di elementi nutritivi.



Se in pausa pranzo mangi un panino scegli una preparazione senza salse e fai in modo che a cena tu possa reintegrare nutritivi e sali minerali attraverso zuppe, minestroni, verdure bollite e condite con un filo d'olio extravergine. Pranzo con una fetta di pizza? Cerca di prediligere pizza margherita o una focaccia con il prosciutto; per cena potrai preparare un secondo a base di pesce o carne bianca con verdure di stagione.