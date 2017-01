Trucchi di bellezza per recuperare dopo una serata brava

1 BEVI! - Inizia con un bicchiere di acqua e limone a digiuno, dissetante e ideale per favorire le funzioni intestinali. Per colazione scegli tè verde, yogurt con miele e frutta secca sbriciolata oppure un centrifugato di frutta e verdura, ricco di sali minerali, acqua e vitamine.



2 PULIZIA VISO - Ieri ti sei struccata in fretta? Rimedia, farai un favore alla pelle. Vaporizza sul viso un velo d’acqua termale, poi versa qualche goccia di olio naturale su un dischetto di cotone, scioglierà ogni traccia di make up con dolcezza. L’acqua termale reidrata e rinfresca, portala con te in borsa.



3 LIBERA L’ENERGIA - Dopo una notte brava quello che ci vuole è una doccia: se hai dormito poco ti darà la carica. Prepara uno scrub naturale con sale fino, yogurt e qualche cucchiaio di olio naturale. Massaggia sulla pelle umida, dalle caviglie al viso, poi sciacqua. Aiuterà a eliminare le cellule morte, illuminando la pelle.



4 SGONFIA LE PALPEBRE - Vuoi provare un vecchio rimedio della nonna contro gli occhi gonfi? Sfrutta l’effetto ghiaccio con due cucchiaini da lasciare in freezer e appoggiare per un attimo sulle palpebre. Non buttare le bustine utilizzate per il tè, usale come impacco. Sgonfieranno e tonificheranno la delicata zona degli occhi.



5 SEMPLICE E BELLISSIMA - Quando i capelli sono luminosi e puliti l’impressione è immediatamente di ordine e cura. Shampoo, look acqua e sapone, un sorriso saranno il tuo miglior biglietto da visita. Se hai tempo sveglia le endorfine con una corsa, il nuoto o una passeggiata: la musica accende l’entusiasmo.



6 RITO SPECIALE - Versa qualche goccia di olio essenziale di lavanda, camomilla o rosa nella crema. Secondo gli studi hanno potere antistress e combattono le rughe favorendo una sensazione di serenità. Il profumo ha una profonda connessione con il cervello e ti dà la carica.



7 PROVA MAKE UP - Punta su un look curato e naturale, eviterà di colare durante la giornata e aiuterà a sentirti rilassata. Sì a un illuminante per le palpebre e colori chiari, perfetti per dare luce. Usa il mascara per definire lo sguardo e un rossetto mat del tuo colore preferito.



8 ANTI OCCHIAIE - Il correttore di un tono più chiaro ti aiuterà a illuminare. Se le occhiaie sono scure stendi un correttore illuminante sulla parte più chiara e aggiungi uno sui toni arancione o giallo in modo da coprire i segni viola e blu. Ricordati di tenere nel beauty il collirio, utile quando gli occhi sono rossi e bruciano.



9 IL TUO LOOK - Volersi bene significa… saper scegliere ciò di cui hai bisogno. Evita tacchi vertiginosi o il rischio è di arrivare a sera distrutta. Oggi è il giorno giusto per un look semplice e casual. Sì al vestito o i pantaloni che ispirano comodità. Cosa ne dici di abbinarli a una maglietta dalla scollatura interessante?



10 TAKE IT EASY - La coccola più bella che puoi regalarti è il tempo. Purtroppo non sempre ci si può prendere una giornata libera. Ruba piccoli istanti alla giornata: il tempo di un caffè, per guardare fuori dalla finestra o il semplice fatto di svolgere il tuo lavoro con calma. Dopo una notte brava una giornata da vivere in lentezza è la chiave del benessere.