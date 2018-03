Segui i ritmi della Luna e sarai più bella

LE FASI DELLA LUNA – Il nostro satellite impiega 28 giorni a compiere una rivoluzione completa intorno alla Terra. A seconda della sua posizione rispetto al nostro pianeta e alla quantità di luce che riceve dal Sole si parla di Novilunio (quando l’astro non è visibile) , Luca Crescente, Plenilunio e Luna Calante. I momenti in cui il nostro satellite fa sentire i suoi effetti principali sono quelli di luna calante e crescente, mentre le brevi fasi di plenilunio e novilunio sono momenti in cui gli effetti raggiungono un’energia particolare, che è utile conoscere e tenere presente. In ciascuna fase la luna favorisce determinate attività e ne contrasta alcune altre.



LA LUNA CRESCENTE – E’ il momento della crescita e della rigenerazione. E' la fase dei progetti, della costruzione, dell'accumulo di energia. Tutto quello che si fa per il rafforzamento del corpo e dei suoi organi ha maggiore effetto. Purtroppo è anche il momento in cui si tende ad ingrassare, anche se si mangia come di consueto, e in cui si acuisce la ritenzione idrica. Gli effetti sono più intensi man mano che ci si avvicina al plenilunio. In compenso è questo il momento ideale per sottoporsi ai trattamenti di bellezza, come maschere, fiale, impacchi di creme nutrienti per il viso e per il corpo, massaggi. I capelli tagliati in questo periodo crescono più velocemente; le tinture danno risultati più brillanti e coprono meglio i capelli bianchi.



LA LUNA PIENA – Il nostro satellite è all’apice della sua dimensione e anche del suo influsso su noi umani. Nel plenilunio, ma anche il giorno precedente e il successivo, la sua influenza può manifestarsi sotto forma di insonnia, agitazione e mancanza di concentrazione. E’ questo il momento ideale per andare dal parrucchiere: la tinta e la permanente, ma anche la semplice messa in piega, avranno una marcia in più.



LA LUNA CALANTE – Ovvero i quattordici giorni circa in cui l’astro perde ogni sera uno spicchio di superficie illuminata e visibile nel cielo, favorisce la depurazione, aiuta ad asciugare, a rafforzarsi e invita all’attività ed al dispendio di energie. In questa fase risulta più facile perdere peso e contrastare la cellulite, ma anche dedicarsi ad attività di solito faticose, come le pulizie di casa o il bucato, che riescono meglio e costano meno fatica. Oltre agli sforzi, il corpo sopporta meglio anche il dolore: ecco perché una seduta dal dentista o una depilazione risultano meno stressanti. In più chi deve sottoporsi a un intervento chirurgico avrà un minore sanguinamento e una cicatrizzazione più rapida delle ferite. La luna calante è anche il momento ideale per effettuare una depilazione, la pulizia del viso (il momento ideale è con la luna calante in Ariete o Capricorno) e per sottoporsi a piccoli interventi estetici.



LA LUNA NUOVA – Il giorno del novilunio, ma anche il precedente e il successivo, sono il momento in cui il potere di depurazione del satellite è massimo. E’ il momento perfetto per sottoporsi a un detox “d’urto” e seguire un’alimentazione a base principalmente (o esclusivamente) su verdure cotte, frutta fresca, succhi di frutta, riso in bianco, tisane, brodo vegetale e acqua in abbondanza.



Per ottenere il massimo risultato bisognerebbe tenere presente, oltre alla fase lunare, di solito riportata su gran parte dei normali calendari, anche la posizione del nostro satellite rispetto alle dodici costellazioni dello zodiaco. In questo caso, il calcolo si fa più complesso ed è perciò necessario affidarsi a un buon calendario lunare. In Rete ce ne sono moltissimi, di facile e intuitiva consultazione, nei quali sono riportate anche le diverse azioni che si vogliono intraprendere e i giorni più propizi per metterle in atto.