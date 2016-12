Rimedi naturali per camuffare brufoli e punti neri

Antibatterici naturali - In natura, esistono alcune sostanze naturalmente (ed efficacemente) antibatteriche in grado di far seccare il foruncolo in modo sano, disinfettandolo e prevenendo eventuali sovrainfezioni batteriche. Il primo, infallibile, rimedio naturale per i brufoli e i punti neri è l'olio essenziale di tea tree (detto anche melaleuca). Questo olio, puro al 100%, è un rimedio antichissimo di origine aborigena, dalle comprovate proprietà fortemente antibatteriche e antivirali.

Se applicato sull'impurità, la disinfetta e la secca all'istante. Il risultato immediato è un foruncolo più piccolo, meno infiammato e decisamente poco visibile. Solitamente l'olio essenziale di tea tree non andrebbe mai utilizzato puro sulla pelle ma sempre diluito in una base oleosa vegetale (come tutti gli altri oli essenziali). Però, per trattare il foruncolo, si può fare un 'eccezione e applicare una goccia di olio purissimo sul brufolo aiutandosi con un cotton fioc. Dunque, prima si strucca e si deterge il viso e poi si tampona l'olio di melaleuca sul brufolo. Durante questa operazione è bene fare attenzione a non toccarsi gli occhi, pena irritazioni e bruciori molto fastidiosi. Un'alternativa al tea tree oil, per trattare i brufoli, è l'applicazione di olio essenziale di lavanda puro: anche questo rimedio, infatti, assicura un'efficace azione antibatterica e purificante.



Pulizia perfetta - Dunque, i brufoli e i punti neri non andrebbero mai schiacciati con le dita né maltrattati con rimedi improbabili o pasticci casalinghi. La pulizia è d'obbligo: detersione delicata (un prodotto aggressivo potrebbe peggiorare la situazione, stimolando l'iperproduzione di sebo), vaporizzazione di acqua termale per placare le irritazioni (da scegliere specifica per la pelle impura) e applicazione di un olio essenziale purificante e astringente sui foruncoli (tamponando ogni singolo brufolo, senza "spalmare" il prodotto su tutto il viso).

Per quanto riguarda i punti neri, è bene concedersi prima un bagno di vapore arricchito con ingredienti naturali e purificanti come bicarbonato, salvia e rosmarino. Poi, tamponare il viso e applicare un gel naturale a base di calendula sulle parti interessate.

Infine, per quanto riguarda il make-up, è consigliabile camuffare il rossore del foruncolo con un apposito correttore in stick, dalla formulazione tassativamente oil-free. Anche in questo caso, no agli esperimenti e ai tentativi di sovrapporre troppi prodotti: il risultato evidenzierebbe ancora di più le imperfezioni della pelle.