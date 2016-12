Polpo, goloso e “magro”: scoprilo in una bruschetta inedita

Il polpo è un mollusco molto magro e ipocalorico, con meno di 70 kcal per 100 grammi, anche se una volta cotto dimezza il suo peso e quindi le calorie salgono a 140. E' un piatto saziante per il tessuto connettivo delle sue carni, ma per questo può risultare di difficile masticazione e un po' lungo da digerire. E' comunque molto saporit o e le sue carni hanno molte proprietà .

LE PROPRIETA' - Il polpo è povero di grassi, ma ricco di calcio, potassio, fosforo, vitamine A e B1 e proteine. Contiene, inoltre, buone quantità di minerali come il ferro, il calcio e il otassio. Per pulirlo occorre aprire lateralmente la sacca ed eliminarne il contenuto; poi si tolgono gli occhi e la bocca a forma di becco, e si sciacqua bene sotto l'acqua per eliminare la parte viscida.



LA RICETTA: BRUSCHETTE DI POLPO E ALBICOCCHE (gentilmente offerta da Aldelio di Osteria Pucci - Roma) Prendere mezzo chilo di polpo verace, pulirlo, e farlo bollire in acqua salata per un'ora, Farlo freddare e a tagliarlo a proprio piacimento. Tagliare finemente il pane all'affettatrice e arrostirlo da entrambe le parti, aggiungervi sale e aglio. Realizzare una purea con 5 albicocche da frullare e un filo di olio, spalmarla sulla bruschetta, aggiungervi il polpo e decorare don qualche foglia di menta. LA RICETTA PASSO PER PASSO.