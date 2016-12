Involtini di ananas: freschi amici della linea

L'INGREDIENTE DELLA BELLEZZA – L'ananas è una pianta appartenente alla famiglia delle Bromeliacee: è originaria dell'America centrale e giunge in Europa dopo la scoperta di questo continente. Gli Indigeni del Sud America lo chiamano anche "nana": da qui la versione portoghese di "ananaz".



LE PROPRIETA' - Questo frutto ha proprietà terapeutiche e dimagranti bruciagrassi: questo grazie alla sua ricchezza di sali minerali (potassio, manganese) e di vitamine (carotenoidi, vitamina A, complesso B e vitamina C). Inoltre riduce il livello acido del nostro pH, prevenendo le infiammazioni, prima causa di malattie. La bromelina, infine, aiuta a prevenire processi infiammatori, specialmente in caso di edema, cellulite, ematomi, traumi muscolari, articolari e insufficienza venosa.



LA RICETTA: INVOLTINI DI ANANAS E FRAGOLE (gentilmente offerta da Il Margutta Ristorarte - Roma). Preparare un coulis, ovvero una salsa di guarnizione e di accompagnamento con 15 fragole tagliate a pezzi e qualche goccia di aceto balsamico portato ad ebollizione per qualche secondo. Icorporarvi un cucchiaino di essenza di vaniglia. Tagliare e pulire le fettine di metà ananas dello spessore di 0,3 mm a forma rettangolare, 5 fettine per porzione. Preparare una mousse frullando un mango con la mezzo litro di panna, inserirla in un sac à poche di plastica ben sigillato e far riposare per circa due ore. Quando il composto sarà ben sodo, posizionarne una piccola quantità all'estremità del rettangolo di ananas e arrotolare le fettine come un cannolo.

Per l'aria al basilico: montare a 30° 3 grammi di lecitina di soia con il ghiaccio, un cucchiaino di zucchero e 200 grammi di basilico fresco fino ad ottenere un composto spumoso. Posizionare la salsa di fragole e balsamico sul piatto e appoggiarvi la macedonia di frutta (mango e fragole in quantità a vostra scelta) tagliate a cubetti e condita con basilico e menta. Posizionare i cannoli e l'aria al basilico, decorare con fili di basilico. LA RICETTA PASSO PER PASSO



IL CONSIGLIO VELOCE - Se avete poco tempo, passate direttamente alla macedonia con ananas, mango e fragole. Se volete renderla più dolce, aggiungete gelato alla crema o alla vaniglia per far risaltare il sapore della frutta e renderla golosa al punto giusto.