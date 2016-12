Misticanza: un piatto light e completo

E' fresca, colorata, divertente e, soprattutto, permette di mettere in tavola un piatto veloce senza dover accendere i fornelli, attività penosa in questi giorni di grande caldo. E' l'insalata, grande protagonista della tavola estiva. Ecco tutti i segreti delle principali varietà a disposizione nei nostri mercati.

L'INGREDIENTE DELLA BELLEZZA – Il termine “misticanza” si ispira proprio al concetto di mescolanza, riferendosi all'unione di differenti tipi di verdure servite crude. Nella misticanza classica entrano l'indivia, l'erbanoce, la caccialepre, la porcellana, la rucola e i cuori di lattuga. Il termine è molto usato nel Centro Italia e la sua caratterizzazione nutrizionale dipende dalla disponibilità stagionale. La rucola stimola l'appetito e ha proprietà diuretiche e digestive; l'invidia stimola i succhi gastrici che aiutano la digestione; la lattuga invece ha effetti distensivi e calmanti sull'organismo, ma contribuisce anche alla formazione di liquidi del corpo.



LE PROPRIETA'– Il songino, invece, è un'insalata comunemente chiamata anche valeriana: tra le sue caratteristiche principali la tenerezza e delicatezza delle sue foglie. Fiorisce in primavera, ma è reperibile tutto l'anno. E' un contorno molto semplice, ma è ricco di proprietà: digestivo e rinfrescante, ricco di vitamine A e C, nonché di sali minerali come fosforo, potassio e ferro.



LA RICETTA: INSALATA D'ESTATE – (a cura del Margutta RistorArte – Roma). Tagliare a julienne 500 grammi di insalata mista, sogino e misticanza di primo taglio, 100 grammi di carote e marinare tutto con un limone biologico, sale integrale di Trapani e pepe. Si procede tagliando a cubetti un avocado e montando il piatto posizionando prima l'insalata e poi le verdure. Si aggiungono, infine, 200 grammi di mandorle a scaglie ed infine cubetti di avocado. Decorare con i petali di quattro fiori eduli e condire con olio extravergine d'oliva Leccino. òA RICETTA PASSO PER PASSO



IL CONSIGLIO VELOCE - Se volete una ricetta ancora più semplice, almeno in fatto di ingredienti, il pomodoro può sostituire mandorle e avocado, anche se viene meno l'apporto proteico. Per un piatto davvero veloce, ma almeno scegliete bene gli ingredienti.