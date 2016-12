Beach wawes, capelli “da spiaggia” anche per il ritorno in città

Se avete capelli naturalmente mossi vi basterà applicare dopo la doccia uno spray volumizzante, e lasciarli asciugare all'aria aperta senza doverli pettinare o mettere in piega. Sarà infatti sufficiente districarli delicatamente con le dita per ottenere un look naturalissimo, con onde morbide e sexy.



Per capelli invece dritti come spaghetti il segreto è applicare dopo la doccia uno spray salino che darà alla chioma definizione e corpo. Pettinateli in una morbida treccia e, una volta asciutti, scioglieteli delicatamente a testa in giù, passando le mani in modo da aprire le onde e dare volume alla radice. Sarete bellissime in men che non si dica!



Se amate lo stile di vita biologico e naturale, poi, ecco una chicca che fa per voi: come realizzare a casa uno spray salino per capelli perfetti. Aggiungete a un bicchiere di acqua tiepida due cucchiai di sale marino, e una volta freddata la soluzione, vaporizzatela sui capelli.



Se invece i ritrovati ritmi cittadini non permettono alla brezza di fine estate di coccolare naturalmente le vostre chiome e siete costrette a ricorrere al phon, ecco cosa fare: asciugate i capelli a testa in giù dopo aver applicato lo spray volumizzante. Una volta asciutti, vaporizzate lo spray salino distribuendolo tra le ciocche con le dita; a questo punto armatevi di un ferro arriccia capelli, senza rincorrere il riccio perfetto: il segreto è dedicarsi per pochi secondi a ciocche sparse in modo casuale, creando così un effetto ancora più naturale. In questo modo le onde saranno appena accennate, e voi sarete impeccabili proprio come delle Veneri nate dalla spuma del mare.





A cura della redazione "Bella più di prima"