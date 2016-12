Trucco perfetto per una pelle chiara

07:00 - Segno di nobiltà ma più spesso disperazione: l’incarnato diafano è celebrato nei libri, nei dipinti ottocenteschi, anche in alcuni film, ma la mattina guardarsi allo specchio è una sofferenza. Ecco come il make up può trasformare l’incarnato da un problema a un punto di forza.

Regola numero uno, già detta spesso ma meglio ripeterlo: non sbagliare tonalità del fondotinta.

Mai più scuro, deve essere sempre il più possibile simile al proprio incarnato. Questa regola per le chiarissime di carnagione deve essere scolpita nella pietra, perché per loro vale ancora di più.



Regola numero due: evitare i glitter negli ombretti, se non per la sera, preferire per il giorno nuances pastello, delicate, meglio sei tra i toni dei viola, bordeaux, burgundy, pesca.



Regola numero tre: per chi può permetterselo, osare con il rossetto, rosso e fucsia vincono su tutti. Se invece volete stare leggere sulle labbra, allora puntate sullo sguardo. Un punto di champagne sotto la linea delle sopracciglia e sull’angolo interno dell’occhio aiuta a creare i punti luce. La cipria finale aiuta a fissare il look, ma se avete dubbi sul colore, prendetela trasparente. Fa il suo lavoro e non rischiate pasticci.