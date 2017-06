Barbara Borghini: calzature artigianali dallo spirito nomade

Barbara Borghini. Ricercate calzature artigianali dallo spirito nomade 1 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Barbara Borghini. Ricercate calzature artigianali dallo spirito nomade 2 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Barbara Borghini. Ricercate calzature artigianali dallo spirito nomade 3 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Barbara Borghini. Ricercate calzature artigianali dallo spirito nomade 4 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Barbara Borghini. Ricercate calzature artigianali dallo spirito nomade 5 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Barbara Borghini. Ricercate calzature artigianali dallo spirito nomade 6 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Barbara Borghini. Ricercate calzature artigianali dallo spirito nomade 7 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Barbara Borghini. Ricercate calzature artigianali dallo spirito nomade 8 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Barbara Borghini. Ricercate calzature artigianali dallo spirito nomade 9 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Barbara Borghini. Ricercate calzature artigianali dallo spirito nomade 10 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Barbara Borghini. Ricercate calzature artigianali dallo spirito nomade 11 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Barbara Borghini. Ricercate calzature artigianali dallo spirito nomade 12 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Barbara Borghini. Ricercate calzature artigianali dallo spirito nomade 13 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Barbara Borghini. Ricercate calzature artigianali dallo spirito nomade 14 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Barbara Borghini. Ricercate calzature artigianali dallo spirito nomade 15 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Barbara Borghini. Ricercate calzature artigianali dallo spirito nomade 16 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Barbara Borghini. Ricercate calzature artigianali dallo spirito nomade 17 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Barbara Borghini. Ricercate calzature artigianali dallo spirito nomade 18 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Barbara Borghini. Ricercate calzature artigianali dallo spirito nomade 19 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Barbara Borghini. Ricercate calzature artigianali dallo spirito nomade 20 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Barbara Borghini. Ricercate calzature artigianali dallo spirito nomade 21 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Barbara Borghini. Ricercate calzature artigianali dallo spirito nomade 22 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Barbara Borghini. Ricercate calzature artigianali dallo spirito nomade 23 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Barbara Borghini. Ricercate calzature artigianali dallo spirito nomade 24 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Barbara Borghini. Ricercate calzature artigianali dallo spirito nomade leggi dopo slideshow ingrandisci

La griffe fiorentina di scarpe artigianali, lanciata sul mercato all'inizio del 2016, può già raccontare una piccola storia di successo. Calzature raffinatamente eccentriche, audaci e briose, pensate per vestire di qualità e comfort donne sofisticate e consapevoli, in ogni passo della loro vita quotidiana.



Le slipper, modello iconico del brand, hanno subito conquistato il pubblico femminile più ricercato, curioso e sensibile alle nuove tendenze glamour. Nelle collezioni firmate Gia Couture la cultura calzaturiera degli artigiani toscani s’impreziosisce di dettagli estetici d’haute couture, quali pendenti, piume, stringhe di pelle colorata, applicazioni e ricami…ed è subito moda.



Ma chi è Barbara? Quali sono le tue origini? Com’è nata la tua passione per la moda e la creatività?

Ho 37 anni, sono nata a Roma, dove ha vissuto per venticinque. Mi sono quindi trasferita a Livorno per amore, ma dopo dieci anni ho avvertito l'esigenza di cambiare città e di intraprendere un percorso lavorativo autonomo per dare sfogo alla mia creatività. La moda é una costante fissa della mia vita. Ho sempre avuto una predilezione speciale per le calzature. Da bambina avevo una sola Barbie con venti diverse paia di scarpe! Assistere ad una sfilata per me è come guardare un bel film. Spesso mi commuovo nel vedere quelle magnifiche creazioni in passerella!



Qual è stato il tuo percorso formativo? Come riassumeresti le tappe fondamentali della tua carriera?

Dopo la laurea in scienze della comunicazione, sentivo che la mia formazione non era ancora completa. Ho così deciso di frequentare un master in fashion design al Polimoda di Firenze. È stato proprio durante quel periodo che ho iniziato a lavorare nel settore. Ho intrapreso un cammino professionale in alcuni showroom, realizzando il mio primo piccolo sogno, quello di entrare a far parte del mondo della moda.



Quando hai deciso di creare il tuo brand? Cosa significa Gia Couture?

Il brand è nato un anno fa, nel 2016, quando mi sono detta: "O provo ora o lascio per sempre". Arriva un momento nella vita in cui ti devi mettere in gioco. Così, come un fulmine a ciel sereno o uno Zeitgeist creativo che invade la mente, ho sentito il bisogno di realizzare qualcosa di mio. “Gia” è il diminutivo di Ginevra, mia figlia, la persona più importante della mia vita!



Quali sono le caratteristiche fondamentali che contraddistinguono lo stile delle tue collezioni? Cosa proponi per l’estate 2017 ormai alle porte?

Le caratteristiche fondamentali delle mie calzature sono l'artigianalità e lo spirito couture, ma al tempo stesso contemporaneo. Ogni pezzo viene realizzato a mano, a pochi passi da Firenze. Il prezzo delle mie scarpe è davvero competitivo, considerata la loro assoluta artigianalità, secondo i canoni dell’eccellenza Made in Italy.

Per l'estate 2017 non ho seguito un'ispirazione precisa, ma ho immaginato di vestire una donna colta e self-confident, che viaggia per le coste del mediterraneo come una nomade dei nostri giorni. Su Luisa Via Roma è inoltre disponibile, in esclusiva, una mini capsule collection da uomo, che risponde allo stesso spirito.