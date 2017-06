Mila ZB, creazioni di alta qualità che tingono di rosa l’estate

Mila Zegna Baruffa, creazioni di alta qualità che tingono di rosa l’estate 1 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Mila Zegna Baruffa, creazioni di alta qualità che tingono di rosa l’estate 2 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Mila Zegna Baruffa, creazioni di alta qualità che tingono di rosa l’estate 3 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Mila Zegna Baruffa, creazioni di alta qualità che tingono di rosa l’estate 4 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Mila Zegna Baruffa, creazioni di alta qualità che tingono di rosa l’estate 5 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Mila Zegna Baruffa, creazioni di alta qualità che tingono di rosa l’estate 6 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Mila Zegna Baruffa, creazioni di alta qualità che tingono di rosa l’estate 7 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Mila Zegna Baruffa, creazioni di alta qualità che tingono di rosa l’estate 8 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Mila Zegna Baruffa, creazioni di alta qualità che tingono di rosa l’estate 9 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Mila Zegna Baruffa, creazioni di alta qualità che tingono di rosa l’estate 10 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Mila Zegna Baruffa, creazioni di alta qualità che tingono di rosa l’estate 11 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Mila Zegna Baruffa, creazioni di alta qualità che tingono di rosa l’estate 12 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Mila Zegna Baruffa, creazioni di alta qualità che tingono di rosa l’estate 13 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Mila Zegna Baruffa, creazioni di alta qualità che tingono di rosa l’estate 14 di 14 Ufficio stampa Ufficio stampa Mila Zegna Baruffa, creazioni di alta qualità che tingono di rosa l’estate leggi dopo slideshow ingrandisci

Il brand Mila ZB ha mosso i primi passi nel 2013 con la nuovissima collezione Eyewear: occhiali che si distinguono per l’eccellenza della nostra tradizione artigiana, il prestigio della forma terminale dell’asta, la lavorazione speciale dei metalli e la ricercatezza degli elementi ornativi.



A completare l’offerta, dal 2014, le creazioni beachwear e leisurewear, dedicate interamente all’estate. Capi di alto pregio dalle sfumature romantiche, dai motivi floreali ricorrenti e dai colori energici, stampe rigorosamente disegnate a mano su sete e tessuti preziosi, selezionati dall'archivio personale della stilista, modelli classici e al tempo stesso moderni, realizzati nei migliori laboratori manifatturieri italiani.

Amante dei viaggi e della natura, del mare, del colore e del profumo dei giardini fioriti, la stilista biellese s’ispira al calore e alle bellezze del nostro Paese. Il suo slogan? “Love in Italy”.



Ma chi è Mila e quali sono le tue origini? Com'è nata la tua passione per il mondo della moda ? Possiamo parlare di una “storia di famiglia”?

Sono biellese e vado molto fiera delle mie origini. Sono nata in un osservatorio privilegiato e per questo mi ritengo fortunata. La mia famiglia mi ha trasmesso valori fondamentali che per me rappresentano tuttora dei punti cardine, quali il rispetto per il lavoro e per l’azienda. Mio nonno nel dopoguerra ha fondato la Zegna Baruffa. Crescere in questa realtà ha suscitato in me il culto per le materie prime pregiate e per le lavorazioni nobili. La mia vera passione è la filiera, la parte tecnico-produttiva, che permette alla moda di esprimersi, facendo sognare le persone.

Oggi il gioco preferito di mia figlia, che ha cinque anni, è utilizzare i tessuti per creare mondi fantastici, vestiti e copertine per le sue bambole. E’una storia che si tramanda di generazione in generazione, sempre però con un taglio molto personale.



Il cognome Zegna Baruffa, da oltre un secolo, rappresenta l’eccellenza del tessile italiano nel mondo. Qual è stato il tuo percorso formativo e quanto ha influito sulla tua crescita essere nata in un contesto familiare e in un territorio, il biellese, così ricco di storia e tradizione?

Il distretto tessile, in cui sono nata, è una piccola realtà con codici e riti ben precisi. Tutte le famiglie, anche se in concorrenza tra di loro, si conoscono, parlano la stessa lingua ed hanno identica impostazione. Immersa nel verde della vallate, Biella appare agli occhi di molti come una comunità chiusa in se stessa. La mia natura e gli eventi esterni, tuttavia, mi hanno spinta a voler sfruttare le grandi opportunità che la vita ci offre. Per carattere, sono da sempre aperta al confronto con il mondo, mantenendo quell'atteggiamento di umiltà che mi ha tramandato mio padre, sin da quando ero bambina.

Papà è mancato quando avevo ventidue anni e, anche se l'azienda era guidata da manager storici, io scalpitavo per finire l'università e poter finalmente dare il mio contributo. Terminati gli studi, ho iniziato a lavorare nella divisione prodotto e marketing della filatura. In quel momento ho capito che, per qualche strana magia, il tessile ti scorre nel sangue. E’ stato proprio lì che ho incontrato i migliori maestri; il loro insegnamento, insieme all'orgoglio per quello che la mia famiglia ha costruito prima di me, mi ha portato ad essere quella che sono oggi.



Quando hai deciso di creare una linea personale che portasse il tuo nome, passando da lana e cashmere alle stampe sulla seta? E l’idea di introdurre una collezione di occhiali da cosa è nata?

Nel 2006 dal distretto biellese sono passata a quello serico, dove ho completato la mia conoscenza del mondo tessile, dedicandomi ad un altro genere, la stampa, mondo che mi ha sempre affascinato alla stregua di quello laniero.

Isa, di cui oggi sono AD, è un’azienda incredibile, che coniuga al suo interno un insieme molto complesso di diverse competenze. Ci occupiamo del gradino più a valle della filatura, fino al prodotto finito, che per tradizione affonda le radici nell'intimo e nel beachwear. Il vecchio motto della Zegna Baruffa: "la qualità è sempre di moda" mi è rimasto nel cuore. Sono convinta che, sia pure in un mercato così affollato come quello dell’abbigliamento , ci sia comunque spazio per prodotti di alta qualità, non brandizzati. L’obiettivo del mio progetto è proprio quello di sfruttare l’artigianalità e la professionalità italiana per realizzare dei capi di massimo pregio, al di là dell'altisonanza del marchio. Mila ZB è un marchio giovane (anche se ho più volte affermato che in realtà non si tratta di un brand…), lanciato nel 2014.

Gli occhiali nascono da un gioco, dal desiderio di guardare il mondo attraverso delle lenti "speciali" , per vedere la vita in rosa.