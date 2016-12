Autunno: un universo di accessori

GLI ANKLEBOOTS: ovvero gli stivaletti alla caviglia, che siano col tacco, altissimo o medio, oppure rasoterra, anche per questo autunno potrete confidare in loro. Potete sceglierli in pelle o in camoscio, a noi piacciono neri, da abbinare con gonne corte, abitini o un semplice jeans. Sono quell'accessorio che vi risolve il look quando non volete indossare le scarpe con il tacco, notoriamente più fredde e scomode.



LA MINI BAG DA SPALLA: amatissima quella di Chloè. Con la chiusura dorata e una forma a bisaccia, è solo una delle piccole borse must have che stanno letteralmente facendo impazzire le fashion victim. Basta borse grandi, scomode, a mano. La nuova moda è all'insegna del minimal e della comodità.



LA COLLANA LUNGA: da portare sopra un ampio maglione, per decorare un look un po' basic, o sopra un abito, per risaltarne la bellezza, la collana minimal e lunghissima sembra essere il gioiello passe-par-tout di questi ultimi tempi.



IL MONO ORECCHINO: bellissimi quelli della designer di gioielli Delfina Delettrez, da utilizzare rigorosamente mono, sono il nuovo vezzo delle fashion addicted. Bellissimi soprattutto con acconciature che si sviluppano su un lato e lasciano scoperto l'altro. Cercatene uno particolare e che dica qualcosa di voi, per non passare mai inosservate.



IL VELLUTO: è la nuova texture che ha ossessionato le collezioni per questo autunno. Scarpe, ma anche borse,accessori per capelli e cinture, in velluto nero, blu, bordeaux, profilato in pelle oro. La scelta è vastissima e l'autunno non era così chic da anni!



