Sesso: toy boy addio, adesso le donne lo vogliono maschio

Non ci credereste, ma quasi una donna su due (43%) risponde in maniera efficace e senza esitazione: ben dotato sessualmente.

È solo una delle tendenze fotografate da una ricerca volta alla esplorazione le fantasie erotiche degli italiani con oltre 1.000 connazionali intervistati, tra uomini e donne con età compresa fra i 18 e i 60 anni, commissionata da C-date, il sito di casual dating,



Dalla ricerca emerge il ritratto di una donna decisamente disinibita, mentre il sesso forte sembra invece ancorato a schemi incerti e decisamente stereotipati.



Alla domanda: "Qual è il requisito fondamentale per un’avventura?" le signore non hanno dubbi: trovare qualcuno che viva lontano dalla propria città (35%). In altre parole, la relazione deve durare giusto lo spazio di una piccola vacanza. Infatti, per un quarto delle intervistate è imperativo non innamorarsi (21%) oppure trovare qualcuno che sia già impegnato (20%).



Sullo stesso tema gli uomini sembrano un po’ incerti: per uno su tre il requisito fondamentale per un’avventura è la consapevolezza per entrambi i partner che ci si incontri una volta sola e stop. Insomma: patti chiari, amicizia lunga (anzi relazione breve). Peccato che sia più facile a dirsi che a farsi.



Le donne interessate alle avventure mordi e fuggi sono composte quasi per la metà da neo-single e da un terzo di seduttrici seriali (quasi una su tre) che confessa candidamente di aver aspettato le vacanze per vivere il sesso in maniera libera.



Le caratteristiche dell’amante ideale?

Semplice: per le signore il partner deve essere innanzitutto ben dotato sessualmente (43%), se possibile divertente (28%), ma anche una "buona posizione" non è da trascurare (21%). In netto ribasso i cosiddetti toy boy (7%), che sembrano aver segnato il loro tempo (dopo Macron il nulla!).

Domanda analoga è stata rivolta agli uomini: qual è il tipo di donna con cui vorresti vivere un’avventura senza compromessi? Nessuna sorpresa: la stragrande maggioranza (64%) la vorrebbe senza complessi, né inibizioni.



Per la serie: niente di nuovo sotto il sole (o la pioggia, data la stagione)!