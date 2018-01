12 gennaio 2018 05:00 Scambio di coppia: le sai proprio tutte? Magari non ci hai mai pensato, eppure è più diffuso di quanto si pensi. Perché? Scopri le ragioni di questa trasgressione così apprezzata

Non occorre essere una coppia arcinota come quella dei bellissimi Nicole Kidman e Tom Cruise in "Eyes Wide Shut" per praticare lo scambio di coppia: si tratta infatti di un gioco che per alcuni può essere molto eccitante, ma che è anche potenzialmente insidioso per le relazioni. Questa trasgressione è molto amata e praticata e non solo nella nostra immaginazione. Sono tanti infatti i locali che offrono la giusta privacy alla clientela, sempre molto selezionata, ma tra le ultime tendenze c'è anche quella di ritrovarsi in "camporella" dove, con appositi segnali, le macchine si avvicinano, si studiano e poi le coppie si scambiano. Ma perché una relazione diventa "aperta"? Proviamo a fare il punto.

Chissà se tra i nostri colleghi, tra vicini di casa, tra i genitori che vediamo alle riunioni di classe ci sono degli scambisti? Probabilmente sì, se è vero che, come emerso da una recente indagine, lo scambismo ha raggiunto una diffusione di assoluta rilevanza nazionale e soprattutto un trend in crescita quasi esponenziale che svela una evoluzione dei costumi sessuali insospettata.



Lo scambismo è sempre esistito, ma come di molte altre cose non se ne parlava, tantopiù che era riservato alle classi sociali più alte della popolazione. Oggi invece pare di assistere ad una sorta democratizzazione, se vogliamo definirla così, che ha allargato il pubblico di estimatori in maniera incredibile, soprattutto nella fascia di età tra i 35 e i 55 anni. Ma in cosa consiste esattamente lo scambismo? Cosa spinge una coppia a trasgredire?



Abbasso la routine: tanto per cominciare, la motivazione principale che spinge una coppia a praticare gli scambi è la noia, se è vero che sono soprattutto coppie con oltre 15 anni di vita insieme a trasgredire. Quando anche avere un amante diventa una routine, allora si preferisce allargare gli orizzonti della trasgressione. Meglio un tradimento condiviso che uno nascosto: meno stress e più divertimento per entrambi.



Di tanto in tanto: a meno che non diventi l'unico mezzo per raggiungere il piacere sessuale e per tenere in vita l'intesa a due, non c'è nulla di patologico o di malato nel volersi cimentare in uno scambio di coppia. Si tratta molto più semplicemente di una pratica erotica tra le altre esercitata da una coppia ben affiatata ove comunque non mancano anche altri stimoli per vivere la sessualità.



Dimmi di sì: nel gioco dello scambio chi decide è sempre lei. Sono le signore infatti a scegliere sia le coppie più idonee e attraenti, sia il dove e il come stabilire un rapporto e iniziare il gioco. I signori uomini nello scambio hanno il ruolo di approvare o meno le persone scelte dalla partner, ma non solo. Anche nelle dinamiche dello scambio di coppia ci sono ruoli ben definiti in cui lei sceglie e lui valuta sicurezza e fattibilità.