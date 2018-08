Rientro in città: resisti al malumore e dai spazio al piacere

Vacanze: le avevamo tanto sognate, desiderate e volute. Ci sembrava che il tempo non passasse mai, ma una volta arrivate chissà come sono scivolate via alla velocità della luce e sono già finite . Il rientro in città , oltre che richiamarci alla solita dimensione di casa, lavoro, studio, porta con sè anche una malinconia che purtroppo si riversa anche nella sfera intima , rendendoci pigre e scarsamente portate a incontri a tutta passione . Ma prima di fasciarci la testa, vediamo insieme qualche idea per mantenere alta la sessualità ed il piacere .

Organizzati: fare mente locale su quanto di bello abbiamo fatto in vacanza ci aiuta a elencare quello che ci ha regalato serenità e felicità. Con la giusta organizzazione anche durante l'anno si può continuare ad avere momenti per sé e per il proprio partner. Un po' meno perfezione e un po' più di spontaneità ci aiuteranno a tenere a bada il senso del dovere e a lasciarci andare, dimenticando ogni tanto che dobbiamo lavare i pavimenti o stirare una montagna di bucato. Ricaviamo lo spazio per la coppia, trasgredendo ai doveri domestici: sarà ancora più bello e avrà quasi il sapore degli incontri clandestini.



E' per te: l'attività sessuale regolare aiutare a ridurre l'ansia e abbassa lo stress. Come evidenziato da diversi studi, baciarsi e abbracciarsi aumenta la produzione di serotonina e ossitocina, ormone coinvolto nei legami sociali. Con il sesso si liberano le endorfine, veri e propri attivatori del benessere capaci di combattere ansia e stress. Insomma, diamoci dentro per non cadere nella trappola del cattivo umore e dei bronci a lungo termine.



Tête-à-tête: se vogliamo dirla tutta, è vero che così come le vacanze sono sinonimo di libertà altrettanto vero è che il ritorno a casa è intriso di cose da fare e di doveri a cui ottemperare. Ma se non vogliamo perdere il piacevole e appagante senso di intimità legato alla vita a due che abbiamo sperimentato in ferie, dobbiamo necessariamente ricostruire quel clima di assoluta libertà di dedicarci all'altro condividendo qualche momento insieme al nostro lui. Fissiamo sul calendario un impegno settimanale in cui dedicarci solo a noi due: cenetta a lume di candela, luci soffuse e massaggio con oli profumati. Vacanze finite? E chi l'ha detto?



Fuga d'amore: viaggiare è anche mettere il naso fuori dalla porta di casa e annusare il mondo intorno a noi. Non occorre pianificare un viaggio alle Maldive, può essere sufficiente dedicarsi poche ore per una una passeggiata al parco, la visita a una mostra o un weekend nella natura per riscoprire la voglia di stare insieme, condividendo tempo, emozioni e tanti momenti intimi lontani dalla solita routine. Abbiamo tutti bisogno di una fuga ogni tanto: diamo uno sguardo alle offerte dei siti di viaggi e afferriamo al volo un'occasione: stare bene e spendere poco è ancora più gustoso.